В появлении современного капитализма и банковской системы одна из ведущих ролей принадлежит итальянской «черной знати». Корни некоторых родов восходят к императорам (Максимус, Цезарь, Юстиниан); род Бальби, чья фамилия происходит от имени бога Баала, предположительно финикийского происхождения. Именно среди черной знати было больше всего банкиров и ростовщиков, заложивших основы финансовых институтов капиталистического мира, и спонсоров Святого Престола; из этих же семей происходит большинство римских пап, кардиналов и глав католических орденов. Семьи черной знати находились в тесном родстве между собой и с европейскими монархами; они финансировали всю Европу, способствовали колонизации Нового Света, тесно сотрудничали с режимом Муссолини. Часть «черной знати» эмигрировала в США, где ей сегодня принадлежат крупнейшие финансовые структуры. Известно о связях черной знати с американскими олигархами и ее активном вмешательстве в выборы президентов США.

Роль итальянских аристократических семей в появлении и развитии европейской банковской системы – вопрос малоизученный и весьма интересный. Итальянская аристократия, тесно и на протяжении длительного времени связанная с папством и интересами римской католической церкви, не чуждались занятий финансовой деятельностью уже в XIII–XV вв.; ряд аристократических родов продолжал заниматься ею и в XIX–XX вв. В первую очередь, это относится к так называемой чёрной знати (aristocrazìa nera) — семьям, связанным родством с папством при папе римском Пие IX.

После того как армии объединенного Итальянского королевства вступили в Рим в 1870 г., они лишили папу светской власти и упразднили Папскую область. В течение последующих 59 лет папы римские утверждали, что являются узниками Ватикана. Аристократы, которые ранее получили титулы от Святого Престола, продолжали в знак траура держать свои двери закрытыми, оплакивая заключение папы римского, после чего их и стали называть «чёрной знатью». Также термин «черная знать» применяется к обладателям любых светских титулов, выданных папами до Латеранского договора 1929 года, благодаря которому было создано государство Ватикан.

Несмотря на относительно недавнее название, «чёрная знать» существовала веками. Именно эти династии поддерживали Пап в управлении Папской областью и Святым престолом, из них происходили многие кардиналы и папы.

*** Фрескобальди, семья флорентийских банкиров аристократического происхождения, известная с XI в., занималась финансовой деятельностью по меньшей мере с XIII в. Банк Фрескобальди участвовал в финансировании походов крестоносцев, представители семьи были тесно связаны с Англией, предоставляя займы английским королям Эдуарду I и Эдуарду II, и собирали папские налоги в Англии. Семья Фрескобальди до настоящего времени проживает в Тоскане. Герб Барди

Семья флорентийских банкиров Барди, известная с XII в., наибольшего влияния достигала с середины XIII до середины XIV в. Барди возглавляли крупнейшую в Европе того времени банковскую компанию (Compagnia dei Bardi). Главным ядром компании (как и других подобных компаний во Флоренции) были члены одной семьи, вокруг которых группировались представители родственных и дружественных семей. Барди являлись кредиторами королей Европы (Англии, Франции, Неаполя, Кипра), кредитовали орден иоаннитов на острове Родосе; компания Барди превратилась в депозитный банк для римских пап, церковная десятина депонировалась в компании. Расцвет деятельности компании пришелся на первую половину XIV в., когда десятки отделений компании возникают в других городах Италии, на островах Средиземного моря, в ряде европейских городов, а также в Иерусалиме, Тунисе и др.

В конце XIII в. был основан филиал компании Барди в Англии. В 1320–1330-е гг. Барди вместе с Перуцци играли ключевую роль в финансовой жизни Англии, собирая большую часть государственных и папских налогов, кредитуя английских королей, особенно Эдуарда III (в том числе под залог королевских драгоценностей).

Активизации деятельности итальянских купцов в Англии предшествовало изгнание евреев с ее территории. В 1326 г. в Лондоне вспыхнул бунт, направленный против действий в Англии обоих итальянских компаний. В XV в. Барди продолжали действовать в различных европейских центрах, в том числе участвовали в финансировании плаваний Колумба и Кабота, тесно сотрудничали с банкирским домом Медичи. В XV в. Барди породнились с семьей итальянских банкиров Строцци.

Среди компаньонов Барди преобладали члены семьи Перуцци, представители семьи флорентийских банкиров, известной с XI в. Финансовая деятельность Перуцци была тесно связана с рыцарями-госпитальерами. Банк Перуцци предоставлял ссуды римским папам и монашеским орденам, финансировал Англию во время Столетней войны. В компании Перуцци в одной из первых зарождается принцип двойной бухгалтерии. В конце XIX в. члены семьи Перуцци эмигрировали в США, создав там несколько компаний, существующих до настоящего времени. Замок Пескьера Борромео, Милан

С рядом городов Италии с XV в. была связана финансовая деятельность семьи Борромео, известной с X в. До конца XIV в. члены семьи проживали в Падуе, и их фамилия была Виталиани. В конце XIV — начале XV в. семья делилась на три ветви, представители которых проживали в Милане, Венеции и Флоренции. Представители флорентийской и венецианской ветвей предоставляли крупные займы римским папам. Среди представителей рода были известные государственные и религиозные деятели, в том числе семь кардиналов католической церкви.

Члены семьи Борромео до настоящего времени занимают важное положение в Милане, владеют землями, островами и т.д.

Другой аристократической семьей Флоренции, занимавшейся банковской деятельностью, были Строцци. Расцвет флорентийского банка Строцци пришелся на XIV — первую половину XVI в. Благодаря деятельности Филиппо Строцци I-старшего был основан банк в Неаполе, а Строцци стали придворными банкирами неаполитанского короля. В XV в. Строцци породнились с семьей Барди, владевшей крупнейшим европейским банком XIV в. При Филиппо Строцци II-младшем, банкире римского папы, банкирский дом Строцци был одним из крупнейших, имел представительства в Риме, Неаполе, Венеции, Сицилии, а также во Франции, Испании, Нидерландах. Палаццо Строцци во Флоренции принадлежал семье вплоть до продажи в 1937 г. (в настоящее время в палаццо располагается институт). Федеральный резервный банк Нью-Йорка

Интересно, что здание Федерального резервного банка Нью-Йорка (одного из ключевых банков современного мира) построено по образцу флорентийского дворца Строцци. Крыльцо здания обрамляют два гигантских железных фонаря — копии тех, что украшали дворец Строцци во Флоренции. Члены семьи Строцци живут в настоящее время

во Флоренции, а также в США и других странах. По некоторым данным, к генеалогическому древу Строцци имеют отношения Уинстон Черчилль, основатель итальянской историографии и друг Макиавелли Франческо Гуччардини и другие известные деятели.

В знатной флорентийской семье Гонди, известной с XII в., также были банкиры. Гонди в XV–XVI вв. выступали партнерами дома Медичи, с представителями которого находились в родственных отношениях. Во Флоренции сохранился палаццо Гонди, до сих пор принадлежащий членам семьи.

В XV–XVI вв. банковской и торговой деятельностью в разных городах Италии также занималась аристократическая семья Альтиери. Представитель этой династии был кардиналом в конце XVII – начале XVIII в. Фабио Киджи – папа Александр VII

Семья Киджи, происходившая из Сиены, известна с XIII в. Среди членов семьи — кардиналы, великий магистр Мальтийского ордена и римский папа Александр VII (1655–1667 гг.). В XIII–XVI вв. Киджи активно занимались банкирской деятельностью, предоставляя кредиты (в том числе и римским папам), а в 1377 г. получили аристократический титул. Семья Киджи проживает в Италии до настоящего времени.

Камилло Боргезе, папа Павел V

Также к «чёрной знати» принадлежит род Боргезе, занимавшийся банковской деятельностью в Сиене до 1537 г., а позже связанный с Римом и папством. Финансовая деятельность Боргезе не исчерпывается периодом формирования капитализма в Италии. Уже в конце XIX в. представители семьи — среди организаторов и руководителей Banco di Roma. Герб Джустиниани

Еще более знатное происхождение по сравнению с рассмотренными семьями имеет род Джустиниани, исторически связанный в основном с Генуей и Римом.

Джустиниани вели свое происхождение от византийского императора Юстиниана. Среди Джустиниани были дожи генуэзской республики, кардиналы, а также торговцы и банкиры. Наиболее известные деятели семьи относятся к периоду XVI–XVII вв., золотому периоду истории генуэзской республики. Семья Джустиниани была одной из аристократических фамилий, ассоциировавшихся со всеевропейской финансовой мощью. В это время олигархия Генуи ссужала деньгами весь католический мир, и ее деятельность простиралась от Перу до Филиппин. Семья Джустиниани в течение нескольких столетий владела островом Хиос (землями острова и банкирским домом). В 1566 г. после завоевания Хиоса Османской империей банковская деятельность была перенесена в Рим. В конце XVI — XVII в. представители семьи Джустиниани были финансистами Ватикана и одними из самых богатых людей в Риме.

Важную роль в финансовой жизни Генуи играла также аристократическая семья Дориа (особенно в период с XII до XVI в.). В XV–XVI вв. члены семьи Дориа являлись одними из наиболее крупных банкиров Испании и Португалии, вместе с венецианскими банкирами делившими управление финансами этих стран. Севильский банкир Франческо Дориа финансировал экспедиции Христофора Колумба.

Сын Франческо Дориа Алерамо был придворным банкиром короля Португалии Жуана III. Члены семьи Дориа (вместе с семьей Да Коста, в которой также были банкиры) сыграли важную роль в колонизации Бразилии Португалией. Проживают в Генуе до настоящего времени. Бенедетто Одескальки, папа Иннокентий XI

Долгое время ростовщичеством и банковской деятельностью занималась аристократическая семья Одескальки, известная в Милане с XII в. В 1619 г. был основан семейный банк в Генуе. Финансовые операции семьи распространялись за пределы Италии (Нюрнберг, Краков и другие города Европы). Интересно, что сын Ливио Бенедетто Одескальки (римский папа Иннокентий XI) оказал значительную финансовую поддержку утверждению в Англии Оранской династии в 1689 г. Важно, что вскоре после прихода к власти новой династии в Англии возник Английский банк, ставший в XVIII в. важнейшим финансовым институтом капиталистического мира. Таким образом, в создании Английского банка были задействованы на только протестантские и иудейские финансисты, но и католики.

В XVIII–XIX вв. значение семьи в европейской финансовой и политической жизни сокращается, однако и в настоящее время в Италии проживают члены семьи Одескальки. Относятся к «чёрной знати». Лоренцо Корсини, папа Климент XII

Флорентийский род Корсини, первые данные о котором относятся к XII в., также играл важную роль в становлении и развитии капитализма, как в Италии, так и в Англии. В XIV в. Корсини занимались торговлей с Англией. В XV в. политическое значение семьи снижается, Корсини уступают место семье Медичи, но в экономической сфере Корсини продолжают играть в Италии XV в. значительную роль. Особенно активной была банковская деятельность Филиппо Корсини (1538–1601 гг.) и Бартоломео Корсини (1545–1613 гг.), охватывавшая почти всю Европу. К семье Корсини относятся римский папа Климент XII (1730–1740 гг.), святой Андреа Корсини (1301–1374 гг.), а также ряд других крупных деятелей католической церкви. Во второй половине XIX и в XX вв. Корсини были тесно связаны с Saving Bank of Florence. Члены семьи в настоящее время проживают в Италии (Флоренция, Рим, Милан), Бельгии, США, Бразилии и других странах.

Ряд других аристократических семей Италии как на рубеже средних веков и нового времени, так и в XIX–XX вв. также занимались финансовой деятельностью. В их числе род аристократов Натоли, известный с IX в. Интересно, что с родом Натоли происхождением связана семья американских олигархов Дюпонов, выходцев из Франции, создавших в США одну из крупнейших финансовых групп, связанную с домом Морганов. Начиная с XIX в. Дюпоны считаются одними из наиболее богатых людей в США.

Значительно более древнее происхождение имеют семьи Массимо и Бальби, уходящие корнями в античность — одни из наиболее старинных родов Европы, сохранившихся до XXI в. Папа Анастасий I (IV-V в.) из рода Массимо

Из рода Массимо (Максимис) происходят римские папы, причисленные к лику святых. В XIV–XV вв. члены семьи Массимо занимались торговой и банковской деятельностью в Риме, конкурировали с флорентийскими торговцами, но в основном были известны как крупные землевладельцы. Связаны родством с аристократическим родом Габриэллей, известным с периода средних веков. Плачидо Габриэлль стал первым основателем и первым президентом Banco di Roma в 1880–1885 гг. Массимо находились в родственных связях с рядом аристократических семей Европы, в том числе с монархами Испании, с Савойской династией в Италии (и фактически последним королем Италии Виктором Эммануилом III). Герб семьи Бальби

Бальби происходят от древнеримской аристократии (в античных источниках отмечаются связи Бальби с римскими правителями, в том числе с Гаем Юлием Цезарем). Возможно, что корни семьи еще более древние. Существует предположение, что семья Бальби финикийского происхождения, и этимология фамилии связана с богом Ваалом (Бальби были известны в финикийкой колонии Гадес). В средние века Бальби были в основном связаны с Генуей и Венецией, имели родство с аристократической семьей Паллавичини, также занимавшейся банковской деятельностью. Уже в XIX в. семья Бальби стала одним из создателей банка Credito Italiano (в настоящее время UniCredit group).

Семья Паллавичини (Паллавичино) из «чёрной аристократии» также долгое время занималась банкирской деятельностью (находились в родственных связях с аристократическими семьями Джустиниани, Гримальди, Спинола и Дориа, также хорошо известными в мире финансов. Горацио Паллавичино, переехавший в Англию, заведовал расходами Елизаветы I. Эмилио Паллавичини стал одним из основателей современного банковского бизнеса в Италии, стоял у истоков UniCredit Group (вместе с аристократической семьей Бальби, с которыми Паллавичини были связаны родством). Из семьи Паллавичини происходят кардиналы и государственные деятели. Джулио Роспильози, папа Климент IX

Аристократическая семья Роспильози, происходящая из Ломбардии, тесно связанная родством с семьей Паллавичини, занималась финансовой деятельностью в Италии в XV–XVII вв. Однако финансовая деятельность Роспильози не исчерпывается периодом формирования капитализма в Италии. Уже в конце XIX в. представители семьи — среди организаторов и руководителей Banco di Roma. В роду Роспильози были также крупные деятели церкви, в том числе ставшие римскими папами и кардиналами.

До недавнего времени лидером «чёрной аристократии» в Риме считалась Эльвина Паллавичини, которая в конце XX в. активно вмешивалась в политику, в том числе в выборы президента США. Экономист Джанкарло Паллавичини был советником М.С. Горбачева по экономическим вопросам. Представители семьи Паллавичини и в настоящее время связаны с финансами (руководство GWM Group, BNP Paribas и др.). Среди других современных представителей семьи наиболее известен Альфонсо Паллавичини, занимавший руководящие должности в BNP Paribas и женатый на сестре бельгийской королевы.

Итальянская аристократическая семья Симонетти (известна в Тоскане с XII в.), так же, как и семьи Бальби и Паллавичини, занималась финансовой деятельностью со средних веков до новейшего времени. Ее представители были банкирами римских пап и английского короля Эдуарда I. В XIX в. Симонетти продолжали заниматься финансовой деятельностью при дворе римских пап. Среди представителей семьи были известные деятели церкви. В XX в. представители семьи Симонетти занимали руководящие должности в Мальтийском ордене, значимые позиции в котором сохраняют по сей день. Эудженио Пачелли, папа Пий XII

Тесно связана с папским престолом аристократическая семья Пачелли («чёрная знать»). На протяжении XIX в. представители семьи выступали в качестве финансовых советников римских пап. Эрнесто Пачелли был финансовым советником нескольких римских пап и стал основателем и руководителем Banco di Roma (1880–1916 гг.), фактически осуществлял во второй половине XIX—начале XX в. связь между папским престолом и итальянским правительством. Двоюродный брат Эрнесто Пачелли стал папой Пием XII.

Венецианский аристократический род Морозини, один из наиболее известных в истории Венеции, связан родством с королевскими домами Европы. Он дал Республике четырех дожей, множество государственных чиновников, генералов, адмиралов и кардиналов. К XIX в. известные представители в Европе исчезают (последние занимались в XIX в. в Венеции благотворительностью). Однако в начале XX в. Морозини появляются в США. В начале ХХ в. в Нью-Йорке проживал банкир-миллионер Джованни П. Морозини, потомок венецианских Морозини, ставший известным в основном как крупный благотворитель и коллекционер (большая коллекция картин старых мастеров и других предметов антиквариата была позже подарена музею Метрополитен в Нью-Йорке). Интересно, что в США потомки Джованни Морозини породнились с потомками первого президента страны Д. Вашингтона.

Одной из наиболее известных итальянской аристократической семьей, занимающейся финансовой деятельностью до настоящего времени, является Торлония, традиционно тесно связанная с Ватиканом. Она относится к «чёрной знати». Возвышение семьи началось с середины XVIII в. В XIX в. Торлония стали крупными землевладельцами в Италии. У папского правительства Торлония получили аристократические титулы и наследственные чины Римской курии. Среди членов семьи, занимавшихся в XX в. банковской деятельностью, наиболее известны Джованни Торлония (1873–1938 гг.), Карло Торлония (1874–1947 гг.) и Алессандро Торлония (род.1925 г.), сохранявшие тесную связь с папским престолом. В 1923 г. Джованни Торлония основал Банк Фучино (Banca del Fucino), сохраняющийся в собственности семьи до настоящего времени (в СМИ банк обвинялся в отмывании денег). Семья Торлония тесно сотрудничала с фашистским режимом в Италии. Вилла Торлония в Риме в период итальянского фашизма была предоставлена в качестве резиденции Бенито Муссолини. Семья состоит в тесных родственных связях с королевской семьей Испании (Алессандро Торлония — дядя испанского короля Хуана Карлоса I), а также с другими аристократическими семьями Италии, в том числе с семьей Боргезе, также относящейся к «чёрной знати» и в прошлом занимавшейся банковской деятельностью.

Многие из рассмотренных аристократических родов Италии связаны родством. Тесные родственные связи прослеживаются и среди еврейских финансовых династий ряда стран Западной Европы. Однако родство между католическими финансовыми и аристократическими семьями и еврейскими финансовыми династиями практически отсутствует. На протяжении долгого времени религиозная (или этническая) принадлежность имела важное значение для заключения браков в этой среде. Ротшильды заключали браки исключительно с приверженцами иудаизма и завоевали славу «еврейской королевской фамилии». Правила, установленные Майером Амшелем, оставались неизменными на протяжении двухсот лет, лишь в 1970-х гг. Дэвид Рене, представитель французской ветви Ротшильдов, женился на католичке, итальянской аристократке Олимпии Альдобрандини. Другие родственные связи с еврейскими финансовыми династиями не прослеживаются, тогда как между представителями католической аристократии Италии, занимавшимися финансовыми вопросами, существуют тесные связи, прослеживаемые на протяжении столетий.

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Об авторе: Пачкалов​ Александр​ Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Департамента социологии, истории и философии, директор Музея финансов.