Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о новых пусках ракет с территории Йемена, подконтрольной хуситам.

Йеменские хуситы выпустили в ночь на субботу три противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

В результате этой атаки ни одно судно не пострадало, отмечается в сообщении. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании также опубликовал информацию о зафиксированном в ночь на субботу обстреле.

"Судно и его экипаж не пострадали, оно продолжает следовать в порт назначения", - уточнили в ведомстве.

Накануне представитель хуситов заявил, что в Красном море было атаковано принадлежащее Израилю торговое судно, а также эсминец ВМС США, однако не привел подробностей этого нападения.

Вооруженные силы США сообщили 15 марта об уничтожении девяти противокорабельных ракет и двух беспилотников, выпущенных с территории Йемена.

После начала израильской операции в секторе Газа против ХАМАС хуситы заявили, что не позволят судам, имеющим какое-либо отношение к Израилю, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене.