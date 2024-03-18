Владимир Путин побеждает на так называемых выборах в России, продлевая свое пребывание во главе государства-агрессора как минимум до 2030 года. Тем временем западная пресса рассуждает о значении пятого срока Путина для мировой политики.

О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему стоит готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.

Зачем Путину рекордные цифры на "выборах"

На предыдущих выборах в 2018 году Путин победил с результатом 76,69%. Вчерашние экзит-полы предрекали ему еще более убедительную победу, и данные Центральной избирательной комиссии РФ подтверждают это. На утро 18 марта после обработки 99,75% протоколов были объявлены следующие итоги:

Владимир Путин - 87,29%

Николай Харитонов (КПРФ) - 4,30%

Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,84%

Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,21%

Окончательные итоги подведут 21 марта, но уже очевидно, что конкуренты Путина в сумме набирают меньше 12%. Даванков, которого называли кандидатом с антивоенной повесткой, победил на некоторых зарубежных участках, например, в Праге (59,89%), Варшаве (51,01%), Гааге (56,88%), Вильнюсе (39,22%), Хайфе (40,82%) и Ереване (49,85%). На большинстве других заграничных участках россияне проголосовали за Путина.

Кроме того, ЦИК отчитался о рекордной явке, которая с учетом дистанционного электронного голосования в трети регионов составила 77,44%. Показатель близок к тому, к которому, как писали оппозиционные СМИ, стремились в Кремле.

Несмотря на ожидаемо высокий уровень поддержки Путина, организаторы выборов побоялись открыто и честно провести процедуры голосования и подсчета. Было сделано все возможное, чтобы ограничить наблюдение, отмечают в движении в защиту прав избирателей "Голос". В заявлении также говорится, что госаппарат включился в пропаганду, принуждение и контроль над избирателями. Апофеозом стал последний день, 17 марта, когда в некоторых регионах силовики контролировали волеизъявление людей, наказывали за "неправильные" надписи в бюллетене или и даже требовали раскрыть тайну голосования. Ничего подобного в таких масштабах раньше не происходило на выборах в России.

Не обошлось и без задержаний. По данным "ОВД-Инфо", за 17 марта только на избирательных участках были задержаны 86 человек. Более чем в 20 регионах зафиксированы попытки поджога помещений для голосования либо массовой порчи бюллетеней с помощью чернил или зеленки. За порчу бюллетеней в урнах задержаны 22 человека, за попытки пожогов - 10, еще два человека бросили на участки петарду и дымовую шашку.

Ряд западных СМИ отмечает, что по цифрам "поддержки" Путин превзошел белорусского коллегу Александра Лукашенко (якобы 80,1% в 2020 году) и приблизился к диктатурам стран Центральной Азии. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что нынешняя форма правления в РФ больше подходит под определение деспотии и представляет собой абсолютистский тип власти, близкий к азиатской узурпации.

"Зачем ему рекордная поддержка? Все очень просто: нужно показать, что россияне абсолютно и бесповоротно поддерживают путинский курс и что якобы все в восторге от так называемой "специальной военной операции" в Украине. Продемонстрировать, что "отечество сплотилось". На самом деле это говорит о неуверенности. Надувные рейтинги, радость Путина результатам - это попытка выдать желаемое за действительное, показать, что общество одобряет, что страна якобы движется в правильном направлении", - объяснил он РБК-Украина.

Как на выборы реагируют в мире и кто уже поздравил Путина

Еще до объявления официальных результатов Кремль начал получать поздравления от лидеров стран Латинской Америки, Азии и постсоветского пространства. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал победу Путина "ошеломляющей", президент Боливии Луис Арсе - "сокрушительной", лидер Никарагуа Даниэль Ортега заявил о "триумфе", а президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил надежду на укрепление связей с РФ.

Поздравительную телеграмму направил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о поддержке политического курса России, а председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что РФ при Путине "сможет добиться еще больших успехов в развитии". Иранский президент Ибрахим Раиси отметил необходимость расширения отношений Москвы и Тегерана.

Из лидеров постсоветских стран Путина поздравили Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан) и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Российские СМИ со ссылкой на главу союза староверов Леонида Севостьянова пишут, что тот передал в Кремль послание с поздравлением от Папы Римского Франциска. Пресс-служба Ватикана не публиковала официальное заявление на этот счет.

В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил выборы на оккупированных территориях Украины. В заявлении постоянного представительства Украины при ООН говорится, что голосование в оккупации в общей сложности осудили более 50 стран. Среди них помимо стран-участниц ЕС, Британии, США и Канады, - Чили, Аргентина, Коста-Рика, Израиль, Либерия, Южная Корея, Япония и Уругвай. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз выступит с отдельным заявлением.

Отметим, еще в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель с сарказмом "поздравил" Путина.

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся сегодня выборах. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", - написал он в Twitter.

Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть. А чтобы остановить "вора и диктатора", Лондон и союзники будут работать над усилением коллективной поддержки Украины. Украинский президент Владимир Зеленский назвал выборы в России имитацией. По его словам, Путин просто заболел властью, делает все, чтобы править пожизненно, и "нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть".

"Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге - именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", - отметил он.

По состоянию на вечер 18 марта цивилизованный мир все еще игнорирует "выборы Путина". Молчат даже лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан, хотя они были единственными главами европейских стран, кому российский диктатор посылал новогодние телеграммы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко полагает, что заявлений от многих лидеров нет потому, что нелегитимный президент России провел нелегитимные выборы.

"Почему? Потому что Российской Федерации не существует в тех границах, в которых они рисуют себя на картах. Путин нелегитимен даже не потому, что за него в этом году голосовали люди на оккупированных территориях Украины. А с того самого дня, когда первый бюллетень с галочкой напротив его фамилии был брошен в урну в Крыму в 2018 году", - отметил он в беседе с изданием.

Сценарии на будущее. Что ждет Россию на пятом сроке Путина

Выборы 2024 года стали еще большей фикцией, чем предыдущие, поскольку реальные соперники Путина в изгнании, под стражей или мертвы, пишет Financial Times. Как говорится в редакционной статье, "пятый срок Путина представляет угрозу для Европы и мира", а единственным фактором, который помешает ему продлиться на шестой, будет поражение в российско-украинской войне.

The Economist обращает внимание на накопленное недовольство действующей властью в России. Единичные случаи протеста не могут повлиять на результат, но влияют на восприятие легитимности Путина в глазах многих россиян, в том числе чиновников. Издание не исключает, что инциденты с зеленкой и "коктейлями Молотова" на участках могут стать предлогом для новых репрессий.

Немецкий журнал Spiegel полагает, что Путин после выборов может чувствовать себя политически уязвимым. Отметим, на ночной пресс-конференции он цинично комментировал смерть оппозиционера Алексея Навального, впервые за много лет назвав его по фамилии.

"Он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин, добавив, что якобы был согласен освободить Навального в обмен на людей, которые находятся в местах лишения свободы на Западе.

Spiegel подчеркивает, что Путин не смог бы отпраздновать победу более демонстративно, поэтому не исключено, что после выборов репрессивная машина будет запущена на полную мощность. Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отметил, что репрессии в России будут только усиливаться. А Мусиенко в свою очередь не знает, куда еще жестче, с учетом, что оппозиция и так разгромлена.

"Разве что решат вернуть смертную казнь и будут устраивать показательные расстрелы "предателей" и так далее", - отметил он.

Еще один частый спутник авторитарных выборов - подкуп лояльности избирателей. Например, известно, что при Хосни Мубараке в Египте в год выборов увеличивались бюджетные расходы и доходы населения. Как оказалось, это типичная модель поведения доя Путина, который только в феврале поручил повысить зарплаты медикам и работникам системы образования. Как правило, после выборов российские власти становятся более скупыми на обещания. Возникает вопрос, как справиться уже взятыми обязательствами. Судя по всему, в Кремле рассчитывают привлечь средства за счет повышения налогов. СМИ пишут, что за все это заплатят россияне с доходами выше 1 млн рублей в год (около 11 000 долларов).

Наконец, после выборов российских чиновников ждут перестановки. Вероятно, не стоит рассчитывать на появление большого количества новых лиц, так как в течение последних лет Путин предпочитал не "темных лошадок", а хорошо знакомых управленцев. Однако вчера он намекнул, что намерен активнее привлекать участников войны против Украины.

"Мне пришла в голову простая мысль, которую я пытаюсь сейчас организовать. Из числа этих ребят, которые себя не жалеют, в интересах родины воюют, потери несут, увечья получают, нужно формировать будущий управленческий корпус", - заявил он.

Формирование новой элиты из "ветеранов" может говорить о том, что Россия в долгосрочной перспективе собирается жить исключительно войной. Хотя там уже давно нет ничего более приоритетного, считает Мусиенко.

"Путин просто показывает, что если россияне хотят сделать карьеру во власти, пойти на госслужбу, в ФСБ и так далее, им нужно пройти "СВО". Плюс это заигрывание с мобилизованными, попытка показать, что о них якобы помнят, поскольку настроения в армии разные. Есть деморализованные, есть те, кто не понимают, для чего продолжать войну. Поэтому нужно пропагандой поднимать моральный дух", - добавил он.

На днях Politico опубликовало пять сценариев - от наименее до наиболее вероятного - насчет того, что может ждать Россию на пятом сроке Путина:

"Цветы демократии" . Недовольство на фоне войны против Украины и ухудшение экономической ситуации может спровоцировать смену власти по образцу "бархатных революций" в Восточной Европе 1989 года. Вероятность оценивается в 5-10%.

. Недовольство на фоне войны против Украины и ухудшение экономической ситуации может спровоцировать смену власти по образцу "бархатных революций" в Восточной Европе 1989 года. Вероятность оценивается в 5-10%. Распад России . Начало такое же, но вместо демократических трансформаций начинаются национальные конфликты. Российскую Федерацию охватывает хаос, гражданская война или локальные конфликты с последующим распадом. Вероятность - 10-15%.

. Начало такое же, но вместо демократических трансформаций начинаются национальные конфликты. Российскую Федерацию охватывает хаос, гражданская война или локальные конфликты с последующим распадом. Вероятность - 10-15%. Подъем националистов . Правые радикальные силы, разочарованные провалом в Украине, могут сделать то, что не удалось "вагнеровцам" в июне 2023 года или заговорщикам ГКЧП в августе 1991 года. Относительно небольшая группа мятежников может устроить переворот и захватить власть, вероятность оценивается в 15-20%.

. Правые радикальные силы, разочарованные провалом в Украине, могут сделать то, что не удалось "вагнеровцам" в июне 2023 года или заговорщикам ГКЧП в августе 1991 года. Относительно небольшая группа мятежников может устроить переворот и захватить власть, вероятность оценивается в 15-20%. Технократическая перезагрузка . Окружение Путина может устроить мягкое отстранение, как было с Никитой Хрущевым в 1964 году. По своей сути правящий режим останется таким же, но президента заменят другой фигурой. Вероятно, преемники пойдут на уступки Западу, возложив вину на войну непосредственно на Путина. Вероятность - 20-25%.

. Окружение Путина может устроить мягкое отстранение, как было с Никитой Хрущевым в 1964 году. По своей сути правящий режим останется таким же, но президента заменят другой фигурой. Вероятно, преемники пойдут на уступки Западу, возложив вину на войну непосредственно на Путина. Вероятность - 20-25%. "Да здравствует президент Путин". Похоже, у 71-летнего диктатора нет таких проблем со здоровьем, которые могут привести к скоропостижной смерти. Поэтому окончательно устранив оппозицию и потенциальных мятежников из правого лагеря, у него весьма высокие шансы править как минимум до 2030 года. Вероятность - 45-50%.

Александр Коваленко не согласен с концепцией распада Российской Федерации.

"Что может произойти, так это "феодализация". Что я имею в виду? То, что Россия превратится в такие феодальные наделы, которыми будут управлять местные олигархические структуры на уровне федеральных округов или что-то в этом роде. Еще нет уверенности в том, что Путин сможет отбыть президентский срок до конца, так как для него все может случиться в самом негативном сценарии. Но распада не будет, будет раздел России. Это самый вероятный сценарий", - сказал он.

Угрозы Путина, будет ли мобилизация в РФ и к чему готовиться Украине

Путин использует свой пятый срок в том числе для продолжения войны против Украины, пишет The New York Times. Как отмечает издание, сама кампания была организована войной: он согласился" баллотироваться по просьбе одного из главарей так называемой "ДНР", а символом выборов стала бело-сине-красная буква V, которая наряду с Z используется для обозначения поддержки российской агрессии.

Да и в целом война останется организующим принципом для Кремля. В обращении к нации в феврале он заявил, что Россия якобы способна добиваться военных целей, одновременно инвестируя в экономику, инфраструктуру и долгосрочные проекты. Накануне он сказал, что россияне "вынуждены создавать будущее для страны с оружием в руках", поэтому главным приоритетом будет "выполнение задач в рамках военной операции" и укрепление армии.

Говоря о возможном столкновении с НАТО, он отметил, что "все возможно в этом мире". При этом в случае полномасштабного конфликта России и НАТО, по его словам, мир будет в шаге от третьей мировой войны, но "вряд ли в этом кто-то заинтересован".

Что касается Украины, то Путин повторил, что якобы выступает за мирные переговоры "не только потому, что у противника заканчиваются патроны". Хотя до этого в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву назвал смешным вступать в переговоры из-за того, что Украина испытывает проблемы с получением западной военной помощи. Вчера он добавил, что ему еще предстоит подумать, с кем договариваться о мире.

Однако "мирная риторика" не мешает ему угрожать наступлением на Харьков. Реагируя на рейды РДК, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" и отвечая на вопрос о захвате Харьковской области, чтобы "обеспечить безопасность" Белгородской, он заговорил о создании санитарной зоны. Здесь стоит отметить, что это не военная терминология, и, скорее всего, речь идет о демилитаризованной зоне, чтобы прекратить удары по объектам на территории РФ.

"После выборов относительно намерений Москвы концептуально ничего не меняется. Путин вышел к прессе и повторил то, что говорил раньше. Значительно удобнее рассказывать о "санитарных зонах", чем объяснять, как так получилось, что российская ПВО не справляется с угрозами и только за последнее время были прилеты на 13 нефтеперерабатывающих заводах. Глобальная задача остается прежней - уничтожение украинской государственности. В той или иной степени, по его мнению, это можно контролировать "санитарной зоной", поэтому он ее и придумал", - отметил Александр Мусиенко.

Реализовать такие планы у России не получится, считает Коваленко.

"На данном этапе нет. Они могут только террористические атаки совершать, а не полноценно захватывать большие территории. На Харьков им не хватит сил и средств, даже после мобилизации", - подчеркнул эксперт.

Что касается мобилизации, то как пишет CNN, огромные потери при захвате Авдеевки и более мелких населенных пунктов, скорее всего, могут вынудить Кремль провести масштабную кампанию. В украинской военной разведке говорят, что мобилизация в России не прекращалась и идет непрерывно.

"И да, после этого фарса, которые называли "выборами Путина", (ожидается, - ред.) их активизация. Может быть, они (мобилизационные меры, - ред.) могут нести более открытый характер, и это правда", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Как полагает Коваленко, мобилизация в России будет проведена обязательно. По его оценкам, набрать в оккупационную армию могут как минимум до 0,5 млн человек. Мусиенко отмечает, что пока трудно сказать, насколько крупной будет мобилизация.

"Для восполнения потерь могут провести ограниченную. То есть призывать по 20-30 тысяч в месяц для немедленной отправки на фронт. Но могут решиться и на больше. У них озвучивали 300 тысяч за два месяца, я в это не верю. Набрать, обучить и вооружить за такой срок они не успеют", - рассказал он в беседе с изданием.

Ускоренная мобилизация под летнее наступление может обернуться тем, что "буденовская гвардия" будет наступать при поддержке дронов и авиации. Это возможный сценарий с целью попытаться где-то прорвать фронт, пока Украине не получила более мощную поддержку от Запада.

"Второй сценарий - настоящая масштабная мобилизация под кампанию на осень-зиму. В таком случае могу сказать, что и мы усилимся и будем мощнее чем сейчас. Думаю, россияне и сами это учитывают", - добавил эксперт.