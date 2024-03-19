Франция поддержала призывы Польши к ограничению экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах, передает Delo.ua.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились на саммите Веймарского треугольника в пятницу и выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

В то же время, оба лидера также договорились выступить с общей позицией относительно новых ограничений на поставку украинских сельхозпродуктов в ЕС – вопрос, который будет обсуждаться на саммите европейских лидеров в Брюсселе 19 марта.

Эти переговоры направлены на устранение разногласий, возникших в последний момент между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной.

Согласно оценкам Еврокомиссии, на которые ссылались два анонимных дипломата, это изменение обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.

"Это огромная потеря для страны, которая требует всей возможной помощи. Те же члены ЕС, которые больше всего демонстрируют поддержку Украине, в то же время наносят этой стране наибольший вред", - заявил один из дипломатов.

В Париже угрожают сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год.

Как пишет издание, позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в последние месяцы неоднократно проводили акции протеста, в частности, выступая против поставок дешевого продовольствия из Украины и сложных бюрократических процедур.

Еврокомиссия недавно предложила ограничить поставки в ЕС украинского сахара, курятины и яиц, но оставить экспорт других видов сельхозпродукции без ограничений.

Однако, по данным Politico, Польша и Франция настаивают на введении лимитов на экспорт в ЕС украинских злаковых культур и меда.