В НАПК составили не менее 70 админпротоколов и 34 обоснованных вывода в отношении нардепов из-за вероятных коррупционных правонарушений.
Источник: Общественное движение "ЧЕСНО", НАПК в ответ на запрос
Дословно: "НАПК составило не менее 70 админпротоколов и 34 обоснованных выводов в отношении нардепов Верховной Рады IX созыва из-за вероятных коррупционных правонарушений.
Больше всего админпротоколов - 42 - составлено о нарушении требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов. В то же время больше всего протоколов и обоснованных выводов составили в отношении депутатов партии "Слуга народа".
Детали: Кроме того, шестеро нардепов получили более одного админпротокола о конфликте интересов.
Все они были избраны в парламент от "Слуги народа", но после скандалов троих исключили из фракции - Анна Скороход сейчас входит в депутатскую группу "За будущее", Анатолий Гунько в группу "Восстановление Украины", а Гео Лерос является внефракционным.
По той же статье направили в суд дело в отношении еще одного нардепа от "Слуги народа", харьковского мажоритарщика Александра Куницкого. В расследовании "ЭZPSanek: ЗЕ-бизнес" говорилось, что Куницкий использовал депутатский мандат в интересах частного бизнеса - харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", занимающихся импортом электрокаров. Суд не признал нардепа виновным и в итоге закрыл дело.
Нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко оштрафовали на 3400 гривен. Дело касалось запроса о деятельности одного из частных обществ Горбенко.
Также составлено 34 обоснованных выводов выявления признаков коррупционных правонарушений о декларировании недостоверной информации.
Еще 14 админпротоколов составлено против нардепов, которые подали заведомо ложные сведения в декларациях.
Так, в 2022 году у нардепа из группы "Восстановление Украины" Александра Ковалева обнаружили признаки незаконного обогащения, против него открыли уголовное производство. Жена нардепа вывезла во время войны за границу более 500 тыс. долл.
В отношении нардепов от фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой, Павла Халимона, Маргариты Шол обнаружили признаки незаконного обогащения и материалы также передали в правоохранительные органы.
7 админпротоколов получили нардепы по делам о партийных финансах.
Против нардепов от запрещенной пророссийской ОПЗЖ Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, а также пока внефракционного мажоритарщика Виктора Балоги и "слуги" Анатолия Остапенко составлены админпротоколы по ст. 212-21 КУоАП о нарушении представления финансового отчета партии.
Также против еще одного экс-нардепа ОПЗЖ, который подозревается в госизмене, Тараса Козака составлен протокол по ст. 212-15 КУоАП. Он совершил взнос в поддержку ОПЗЖ с нарушением требований закона о политических партиях.
Против 6 нардепов составлены админпротоколы относительно неуведомления или несвоевременного уведомления об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии.
В отношении нардепа от "Слуги народа" Анатолия Драбовского составлен протокол о несвоевременном представлении декларации без уважительной причины.