Общий объем поставок духов в Россию по итогам 2023 года составил более 516 миллионов долларов. Главным поставщиком стала Литва, экспортировавшая почти треть парфюма в РФ - на более чем 165 миллионов долларов. Также в тройку главных поставщиков вошли Польша с объемом экспорта в 64 миллиона долларов и Франция с почти 58 миллионами долларов. На эти страны пришлось более половины (55,6%) парфюмерных поставок в Россию.

Еще в десятку вошли Италия, Испания, Германия, Чехия, Латвия, Турция и Казахстан. Суммарно на десятку главных поставщиков парфюмерии в РФ пришлось 93% поставок, или 480 миллионов долларов.

Источник The Economist