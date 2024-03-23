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Конфлікт зі стріляниною стався в Одесі

Категорія: Новини / Події

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Вечером, 21 марта, на проспекте Гагарина между водителем такси и пассажиром возник конфликт, в ходе которого таксист совершил один выстрел из пистолета в воздух и уехал.

Полицией было установлено, что конфликтная ситуация произошла во время перевозки, когда пассажир закурил в салоне машины. Остановив автомобиль, водитель сказал пассажирам выйти, однако клиенты настаивали на продолжении движения. Тогда водитель достал пистолет, вышел из машины и произвел один выстрел вверх. Испуганные пассажиры выбежали из автомобиля, а водитель уехал в неизвестном направлении. Менее чем за час полицейские установили и задержали водителя на одной из улиц города.

Во время осмотра места происшествия и обыска автомобиля такси следователи изъяли гильзу, предмет, внешне похожий на пистолет и магазин с несколькими патронами к нему. Все это будет направлено на экспертизу, которая определит их происхождение. По словам водителя, оружие и патроны к нему он приобрел в интернете для самообороны.

Полицейские задержали правонарушителя в процессуальном порядке и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры г. Одессы сообщили ему о подозрении по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном с применением оружия. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются

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