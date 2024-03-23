Год назад Эстония и Украина договорились вместе разработать эстонское приложение госуслуг mRiik на базе украинской «Дії». Несмотря на готовую первую версию приложения, балтийская страна провела тендер и разрабатывает новое. Почему?

Эстония будет разрабатывать новое приложение госуслуг mRiik, а не использовать то, которое в 2023-м разрабатывалось на базе «Дії». Тендер выиграла местная IT-компания Net Group, сообщил 21 марта Департамент государственной инфосистемы (RIA). Стоимость работ – около €800 000.

«Сейчас нам известно, что Эстония заинтересована частично использовать наш опыт и некоторые элементы приложения», – говорит Forbes заместительница министра цифровой трансформации по европейской интеграции Валерия Ионан.

На пилотный проект на базе «Дії» Эстония потратила €800 000, половину из которых предоставил Европейский союз. Несмотря на первые успешные тестирования, в конце сентября 2023-го разработку приостановили по двум причинам: в стране не легализованы цифровые документы, а IT-сектор требовал, чтобы создание приложения отдали местному бизнесу.

Почему первый экспорт «Дії» не полетел?





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