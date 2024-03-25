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Сьогодні, 14:00

Росіяни пошкодили наземну інфраструктуру газового сховища "Нафтогазу"

Категорія: Новини / Події

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В результате обстрела была повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ “Нафтогаза” на западе страны. Об этом сообщила пресс-служба “ПАО Нафтогаз”.

“Атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме. Ситуация под контролем наших специалистов и всех привлеченных служб”, — сообщил Алексей Чернышев.

Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС — Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Ранее не сообщали подробности попадания в объект “Нафтогаза”.




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