Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что, согласно разведданным, которыми располагают Франция и другие страны, теракт в «Крокус Сити Холл» инспирирован подразделением «Исламского государства» ИГ-Хорасан.



«Информация, имеющаяся у нас... а также у наших основных партнеров, указывает на то, что (организацией, которая) инспирировала это нападение, действительно было подразделение "Исламского государства"», – сказал Макрон, передает «Голос Америки».



«Эта группа также пыталась совершить несколько акций на территории нашей страны», – сказал президент Франции в ходе визита во Французскую Гвиану. В воскресенье после стрельбы в Москве Франция повысила уровень предупреждения о террористической угрозе до самого высокого.



Макрон подчеркнул, что было бы «цинично и контрпродуктивно» пытаться обвинить в теракте Украину.



«Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины», – сказал он.



США заявили ранее, что, по данным разведки, ответственность за нападение на концертный зал под Москвой, в результате которого погибли 137 человек, несет ИГ. Тем временем Москва продолжает утверждать, что в случившемся повинна Украина. Владимир Путин публично не упоминал о воинствующей исламистской группировке в связи с терактом.



В результате самого смертоносного террористического акта, имевшего место в России за последние два десятилетия, четверо мужчин ворвались вечером в пятницу в «Крокус Сити Холл» во время концерта советской рок-группы «Пикник» и открыли огонь. По имеющимся на сегодняшний день официальным данным, погибли 137 человек. 182 человека получили ранения.



«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение, и США публично подтвердили эту информацию. Террористическая группировка опубликовала то, что она назвала видеозаписью с места нападения. Американские официальные лица заявили, что предупредили Россию о наличии разведданных о готовящемся нападении в начале месяца.



Четверо мужчин были заключены под стражу по обвинению в терроризме и предстали перед Басманным районном судом Москвы. По словам российских судебных властей, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Российские государственные СМИ сообщили, что все они являются гражданами Таджикистана. Двое из них признали свою вину, сообщили в суде.



Путин утверждал, что некоторые люди с «украинской стороны» были готовы переправить боевиков через границу. Украина полностью отвергает заявления о своей причастности к нападению. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в попытке свалить на Киев вину за случившееся.

Макрон заявил, что взявшая на себя ответственность за нападение в Москве группировка ИГ также пыталась совершить теракты во Франции.



«Мы предложили расширить сотрудничество с российскими (разведывательными) службами и нашими партнерами в регионе, чтобы как можно быстрее найти виновных и продолжить эффективную борьбу с этими группировками, которые нацелены на несколько стран», – сказал Макрон, добавив, что речь идет о контактах на «техническом и министерском уровне», но не о прямых переговорах с Путиным.