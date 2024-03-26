В конце прошлой недели Конгресс США одобрил выделение 300 миллионов долларов на вооружение Украины, и это стало первым новым финансированием военной помощи Киеву более чем за год. Эти деньги, выделенные на "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI), вошли в проголосованный Конгрессом и подписанный президентом США Джо Байденом в субботу бюджет, передает УНИАН.

Однако, как пишет Politico, есть одна проблема - этих денег уже нет, поскольку они были уже потрачены в рамках инициативы USAI еще в ноябре, сообщил изданию представитель президентской администрации.

Таким образом, по сути это был символический шаг, и эти 300 миллионов долларов "сейчас нельзя использовать", сказал Politico один из чиновников. Скорее, это был сигнал Вашингтона о том, что США не вышли из игры в вопросе помощи Украине.

В то же время, отмечает Politico, даже если бы они были доступны, деньги не изменили бы ход войны, и единственным решением, как утверждают в Белом доме и Пентагоне, заключается в том, чтобы Палата представителей выделила новую помощь Украине на десятки миллиардов долларов.

"Министерство обороны неоднократно призывало Конгресс принять дополнительные меры для поддержки Украины в трудную минуту и пополнения наших запасов", - заявил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц. - "Для Украины это жизненно важно - другого способа удовлетворить потребности Украины в больших масштабах нет".

Помощь от США Украине

Как сообщал УНИАН, Сенат США принял законопроект о выделении 60 млрд долларов помощи Украине, но Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не вынес его на голосование. Он требовал, что сначала должно быть продолжено финансирование американского правительства.

22 марта Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. За документ проголосовали 74 сенатора и еще 24 были против. Президент США Джо Байден 24 марта подписал бюджет для финансирования правительства США и призвал принять помощь Украине.

Как заявил сенатор Майкл Макколл, Джонсон собирается вынести на голосование законопроект о помощи Украине аж после Пасхи.