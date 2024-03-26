Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку секретаря Совет национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Тот занимал эту должность с 2019 года и был известен, в частности, радикальной риторикой, передает "Радио Свобода".

В 1990-е Данилов был мэром Луганска, на президентских выборах 2004 года возглавил луганский штаб кандидата Виктора Ющенко, и позже стал губернатором Луганской области. Он два года был народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко.

СНБО координирует другие органы власти и готовит проекты указов президента по вопросам национальной безопасности. Ведомство принимает решение о введении чрезвычайного или военного положения.

Пока Данилов находился в должности, ведомство запретило в стране работу ряда российских СМИ. Были заблокированы несколько местных телеканалов, ведомство назвало их пророссийскими. Были введены санкции против ряда граждан страны и организаций, в основном заподозренных в работе в пользу Москвы. По состоянию на 26 марта в санкционном списке числились 10085 физических и 7117 юридических лиц.

В указе Зеленского не говорится о причинах отставки Данилова. Она не анонсировалась заранее. В январе журнал Economist писал, что на место Данилова может быть назначен тогдашний командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он действительно был отправлен в отставку, но после этого занял должность посла Украины в Великобритании.

На должность секретаря СНБО назначен 51-летний Александр Литвиненко, говорится в указе, размещённом на сайте президента Украины. С 2014 по 2019 год он занимал пост заместителя руководителя этого ведомства. С 2021 года и до сегодняшнего дня Литвиненко руководил Службой внешней разведки Украины.

Председателем Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко. В 2021 году военный с таким именем и фамилией был первым заместителем начальника военной разведки страны. В 2022 году генерал-лейтенант с таким именем награждался орденом Богдана Хмельницкого III степени, отмечает "Украинская правда".