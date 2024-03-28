В Одессе и области с этой недели начнут отключать дома от централизованного отопления. В городе теплоснабжение отключат до 10 апреля.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Уже с этой недели будем постепенно завершать отопительный сезон в области. К счастью, весеннее солнышко и тепло в Одесской области этому способствуют", - сообщил он.

График отключения централизованного теплоснабжения следующий: