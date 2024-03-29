Через неделю после теракта в Москве Кремль продолжает заявлять о причастности Украины, что свидетельствует о намерении Путина усилить эскалацию на фронте. Как передает УНИАН, об этом пишет эксперт по российской внешней политике и безопасности Ханна Нотте в колонке The New York Times.

"С точки зрения Путина, эскалация в Украине на линии фронта и усиление воздушной бомбардировки украинских городов - имеет много смысла. Это показало бы простым россиянам, что те, кто наносит им вред, будут наказаны. Это также отвлекло бы внимание от неспособности органов безопасности предотвратить нападение и, возможно, даже привлекло бы большую поддержку войны", - пишет Нотте.

Впрочем, по ее мнению, Путин и без теракта в Москве был готов усилить давление на Украину на фронте и в тылу. Этому, в частности, способствовало и переизбрание его на должности.

"В военном плане российские войска сейчас имеют материальное и человеческое преимущество над Украиной. Время тоже удачное: поскольку западная военная поддержка Киева погрязла в неопределенности, следующие несколько месяцев открывают Москве окно возможностей для новых наступательных действий", - отмечает эксперт.

Параллельно с эскалацией в Украине Путин также активизировался и на внешней арене. Об этом свидетельствует и отказ от переговоров с США по предотвращению распространения ядерного оружия, и нежелание решать другие проблемы на международном уровне.

"Российское правительство также стало более наглым в подстрекательстве антизападных сил по всему миру. Они сблизились с Северной Кореей, поддержали военные диктатуры в африканском регионе Сахель, поощряли Иран и его прокси-сеть. Везде, где есть угроза интересам Запада, российская военная поддержка или политический патронат не отстает. В этой атмосфере война в Украине воспринимается как одна из многих проблем", - пишет Нотте.

В то же время издание отмечает, что одной из причин такой наглости РФ стала пассивная реакция Запада. В частности, даже спустя два года большой войны Европа все еще "готовится ответить решительно". Они не слишком активно отправляют Украине помощь. А предстоящие выборы президента в США не позволяют Вашингтону поддержать Киев.

"Впереди Украину ждут тяжелые месяцы. В любом случае нападение на Крокус Сити Холл в Москве - которое грубо перечеркнуло претензии Путина по обеспечению безопасности России - вероятно, ухудшит ситуацию. Имея инициативу на поле боя, Россия вскоре может начать использовать свое преимущество", - заключает Нотте.

Отметим, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия в конце мая или в июне может начать контрнаступательные действия. По его словам, сейчас ситуация на востоке стабилизирована, но нужна помощь от партнеров.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский уверяет, что хотя ситуация на фронте сейчас сложная, наши защитники возвращают больше позиций, чем теряют.