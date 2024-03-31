Политический философ Павел Щелин в своём интервью каналу UKRLIFE с Людмилой Немирей поделился своим взглядом на счет глобального конфликта Запада и Востока. - Западной гегемонии приходит конец? - Какой план у США? - Получится-ли договориться? - Отличие сверхдержавы от великой державы. - Новая Тридцатилетняя война. - Либеральный мировой порядок против Realpolitik. - Проблемы мировой демографии. - Вхождение в период хаоса. - Старые правила уже не работают? - Кантианский "Вечный мир". - Войны не хотел никто, и поэтому она была неизбежна.

Редакция канала Ukrlife с Людмилой Немирей.