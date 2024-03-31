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Сьогодні, 16:00

Якщо немає правил. Готовність до граничної дії, — Щелін

Категорія: Новини / Авторська колонка

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Политический философ Павел Щелин в своём интервью каналу UKRLIFE с Людмилой Немирей поделился своим взглядом на счет глобального конфликта Запада и Востока. - Западной гегемонии приходит конец? - Какой план у США? - Получится-ли договориться? - Отличие сверхдержавы от великой державы. - Новая Тридцатилетняя война. - Либеральный мировой порядок против Realpolitik. - Проблемы мировой демографии. - Вхождение в период хаоса. - Старые правила уже не работают? - Кантианский "Вечный мир". - Войны не хотел никто, и поэтому она была неизбежна.

Редакция канала Ukrlife с Людмилой Немирей.




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