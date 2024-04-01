Одесские пляжи планируют открыть на летний сезон, однако перед этим их должны проверить на безопасность.
Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В прошлом году в конце лета в Одессе открыли для посещения шесть пляжей. По словам главы ОВА, к ограничению открытых пляжей в частности привели - образовавшиеся в городе стихийные пляжи.
По этому сезону Кипер отметил, что после майских праздников на одесских пляжах снова станет больше людей.
Чтобы открыть пляжи, по его словам, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами.
В прошлом году перед открытием пляжей Одесская ОВА заявила, что пляжи должны быть безопасными для посетителей. В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря - это линия обороны.