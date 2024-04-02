В деревню Холлокё на северо-востоке Венгрии стекаются туристы, чтобы увидеть, как мужчины выливают ведра воды на женщин. Таков здешний обычай пасхального понедельника.
Венгерская традиция окропления женщин водой уходит корнями в глубь веков. В старину было принято поливать водой молодых девушек, на которых хотели жениться.
Считается, что этот обряд связан с поверьями об очистительной силе воды и Крещением.
Деревня Холлокё была построена большей частью в XVIII веке. В ней исключительно хорошо сохранилась традиционная форма поселения, специфическая архитектура и деревенский быт.
С 1987 года Холлокё считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.