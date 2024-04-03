По словам представителей стран-союзников, знакомых с последними событиями на линии фронта, поток западной военной помощи в Украину резко сократился, а некоторые украинские орудия дают всего по одному выстрелу в день, чтобы сохранить свои сокращающиеся запасы.

Это заставило союзников попытаться сохранить поток поставок в Украину, разыскивая снаряды по всему миру. Но поскольку эти инициативы медленно реализуются, неясно, принесут ли они достаточные результаты в краткосрочной перспективе, чтобы сохранить стабильность линии фронта в Украине.

Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в электронном письме Bloomberg, сейчас нельзя терять время. "Долгосрочные обязательства важны, но факт войны также заключается в том, что победит та сторона, у которой больше боеприпасов", - сказала она.

По ее словам, российская военная промышленность работает в три смены, а поставки Украине быстро сокращаются. "Без нашей поддержки эта война может быть проиграна", - добавила Каллас.

Соотношение снарядов 7 к 1

По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, союзники президента Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление русских может прорвать оборону Украины.

Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники, добавили они. Это более чем в два раза превышает показатель в конце января, когда Киев предупредил союзников, что соотношение составляет три к одному.

Дефицит сохраняется, несмотря на растущее осознание западными лидерами цены промедления. По словам одного чиновника, знакомого с дискуссиями по вопросам помощи, они знают, что защищать территорию НАТО будет дороже, если Россия добьется значительного продвижения в Украине.

Вот почему европейские союзники страны повсюду ищут боеприпасы после нескольких месяцев застоя в вопросе, приемлемо ли использовать средства ЕС для закупок из-за границы. Чешская Республика возглавляет одну инициативу, аналогичные усилия готовит Эстония.

Начало недели действительно принесло Украине некоторое воодушевление: может быть разблокирована военная помощь США на сумму более 60 млрд долларов. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что хочет, чтобы финансирование было одобрено "немедленно", хотя другие члены республиканского руководства Палаты представителей оценивают его шансы на успех не более чем в 50%.

Проблемы нехватки боеприпасов и риска российского наступления, вероятно, встанут, когда министры иностранных дел НАТО соберутся 3 апреля в Брюсселе, чтобы отпраздновать 75-летие со дня основания альянса - в качестве ответа на советскую агрессию во время холодной войны.

Зеленский заявил газете Washington Post, что без какой-либо помощи киевские войска будут вынуждены отступить и отдать территориальные завоевания президенту России Владимиру Путину, который затем сможет атаковать крупные города.

"Если вам нужно 8000 выстрелов в день для защиты линии фронта, а у вас, например, только 2000 патронов, вам придется делать меньше", - сказал он. "Как? Конечно, чтобы вернуться. Сделайте линию фронта короче".

Украинские силы дают отпор наступлению России, роя траншеи и возводя заграждения для укрепления линии фронта длиной 2000 километров. Они также перешли к новым методам борьбы, за последний месяц атаковав более десятка нефтеперерабатывающих заводов в России с помощью начиненных взрывчаткой дронов.

Это привело к сокращению производства топлива в России, и, по словам Зеленского, это будет продолжаться, несмотря на недовольство США. Один европейский чиновник в США заявил, что влияние Вашингтона в этом вопросе уменьшается с каждым днем, когда американская помощь не материализуется.

Однако российские удары также наносят ущерб украинской инфраструктуре. Тот же чиновник сказал, что ущерб, нанесенный за последние несколько недель, был, вероятно, самым серьезным за всю войну и, вероятно, будет иметь долгосрочные стратегические последствия, которые усугубят эффект нехватки боеприпасов.

Нехватка производства снарядов

По оценкам Министерства обороны Эстонии, в этом году Россия, как ожидается, произведет или восстановит около 4,5 млн снарядов. И это в дополнение к боеприпасам, которые она получает из Северной Кореи и Ирана.

Напротив, ЕС намерен произвести только 1,4 млн снарядов в 2024 году и 2 млн в следующем году. США работают над производством 1,2 млн снарядов к концу 2025 года, но эти усилия также зависят от принятия Конгрессом пакета помощи. Европейские фирмы сотрудничают с украинскими компаниями для наращивания внутреннего производства, но для того, чтобы эти усилия принесли плоды, также потребуется время.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией на поле боя, украинские поставки снарядов не обязательно должны соответствовать российским, поскольку современные системы вооружения, которые она использует, более точны, чем российские, но им действительно необходимо приблизиться. По словам одного из них, даже увеличение показателя Украины до трех снарядов на каждые семь выпущенных Россией будет иметь большое значение.

Как только в этом и следующем году производство в США и Европе увеличится, поставки в Киев должны начать стабилизироваться, говорят западные чиновники. Но главная проблема - это преодоление разрыва до тех пор.

Поскольку портфели заказов европейских компаний на ближайшие год-два заполнены, цель ЕС отправить Украине 1 млн артиллерийских снарядов к марту этого года пришлось отложить до конца года. Только половина суммы была отправлена с тех пор, как цель была установлена более 12 месяцев назад.

Такие страны, как Эстония, которая обязалась тратить 0,25% своего ВВП на помощь Украине, призвали другие европейские страны также тратить больше и изучить возможность совместных займов для стимулирования оборонной промышленности континента.

План Чехии

План Чехии по закупке сотен тысяч снарядов, в том числе за пределами ЕС, должен начать приносить результаты в июне. Хотя до этого еще несколько недель, есть надежда, что это, по крайней мере, придаст украинским силам уверенность в том, что они смогут расходовать больше боеприпасов уже сейчас.

Но такие крупные страны, как Франция и Испания, пока не взяли на себя никаких финансовых обязательств по чешскому плану, несмотря на его устную поддержку. А члены ЕС все еще обсуждают законность плана использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, для покупки оружия.

По словам как европейских, так и бразильских чиновников, переговоры между Японией и Великобританией о закупке боеприпасов также, судя по всему, зашли в тупик, поскольку Бразилия отклонила просьбы союзников о поставке боеприпасов для Киева.