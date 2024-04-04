После появления в сети компрометирующего видео, на котором начальник одного из военкоматов Ровенской области в рабочем кабинете целуется с разными женщинами, последний написал рапорт на перевод в боевую часть.

Источник: оперативное командование "Запад", Ровенский областной ТЦК и СП, "Рівне вечірнє"

Дословно ОК "Запад": "Относительно резонансного видео с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области:

Командование не имеет претензий по выполнению офицером поставленных задач в рамках возложенных на него служебных обязанностей.

Однако отмечаем, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте.

Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей.

Приказ о его назначении к новому месту службы подписан соответствующим руководством.

Обстоятельства установления записывающих устройств в служебном помещении выясняются в рамках деятельности соответствующих органов".

Детали: Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий обнародовал видео, заявив, что на записи - главный военком Ровно полковник Александр Ярмошевич. На видеозаписи мужчина в разное время целуется с разными женщинами в рабочем кабинете.

После обнародования видеозаписи в военном комиссариате Ровно начали служебную проверку.

Открытым остается вопрос, кто, каким образом и с какой целью установил средство скрытой слежки в кабинете военкома.

В комментарии изданию "Рівне вечірнє" сам Ярмошевич связал дискредитационную кампанию с тем, что, по его словам "действовал по совести и не брал взяток".

Это событие вызвало большой резонанс и дискуссии, в частности в соцсетях.

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