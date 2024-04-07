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Сьогодні, 14:00

Пошук у Google може стати платним

Категорія: Новини / Події

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Компания ищет новые пути монетизации сервисов, в частности внедрение премиум-подписки с улучшенным поиском, использующим нейросеть. 

При этом как и в обычном, так и в премиум-поиске Google не намерена отказываться от рекламы, которая в 2023 году принесла $175 млрд, более половины всей выручки компании. 

Внедрение платного поиска и сохранение рекламного бизнеса позволит Google внедрять новые технологии на базе ИИ, сохранить баланс между доходами и расходами, а также оставаться конкурентоспособной среди других игроков активно развивающегося рынка.


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