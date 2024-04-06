Украинцы также продолжают верить в победу на войне, но многие считают темпы мобилизации в Украине слишком медленными.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы «Рейтинг», проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. в Украине весной 2024 года.
Вот некоторые вопросы и ответы на них.
🔻Как украинцы относятся к политике Зеленского
По данным опроса, большинство украинцев — более 60% — одобряет работу президента.
Из них чуть меньше четверти (22%) одобряют ее полностью, и вдвое больше — 41% — склоняются к одобрительной оценке.
Впрочем, эта поддержка, в начале полномасштабной войны с Россией достигавшая 90%, постепенно падает.
🔻По-прежнему ли украинцы верят в победу?
Несмотря на скептическое отношение к органам власти, большинство украинцев — 88% — по-прежнему верят в победу над Россией.
Однако теперь число таких людей несколько меньше, чем в начале вторжения — тогда их было 97%.
🔻Какие планы строят украинцы
Что касается долгосрочных планов, то опрос показал, что большинство планирует свою жизнь лишь на месяц вперед. Таких 24%.
23% сказали, что планируют свою жизнь более чем на год вперед.
15% вообще не строят никаких планов, еще 12% планируют жизнь на год. Остальные опрошенные могут спланировать жизнь на срок от одного до шести месяцев.
Источник ВВС