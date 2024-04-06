Украинцы также продолжают верить в победу на войне, но многие считают темпы мобилизации в Украине слишком медленными.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы «Рейтинг», проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. в Украине весной 2024 года.

Вот некоторые вопросы и ответы на них.

🔻Как украинцы относятся к политике Зеленского

По данным опроса, большинство украинцев — более 60% — одобряет работу президента.

Из них чуть меньше четверти (22%) одобряют ее полностью, и вдвое больше — 41% — склоняются к одобрительной оценке.

Впрочем, эта поддержка, в начале полномасштабной войны с Россией достигавшая 90%, постепенно падает.

🔻По-прежнему ли украинцы верят в победу?

Несмотря на скептическое отношение к органам власти, большинство украинцев — 88% — по-прежнему верят в победу над Россией.

Однако теперь число таких людей несколько меньше, чем в начале вторжения — тогда их было 97%.

🔻Какие планы строят украинцы

Что касается долгосрочных планов, то опрос показал, что большинство планирует свою жизнь лишь на месяц вперед. Таких 24%.

23% сказали, что планируют свою жизнь более чем на год вперед.

15% вообще не строят никаких планов, еще 12% планируют жизнь на год. Остальные опрошенные могут спланировать жизнь на срок от одного до шести месяцев.

Источник ВВС