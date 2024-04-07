Впервые работы художников-прерафаэлитов можно увидеть вместе с произведениями итальянских живописцев, которые их вдохновили.

Впервые большая подборка произведений британского художественного движения XIX века "Братство прерафаэлитов" экспонируется в Италии наряду с работами итальянских мастеров, которые их вдохновили, в том числе Микеланджело и Боттичелли. Выставка в итальянском музее Сан-Доменико в городе Форли продлится до 30 июня. Около 300 работ были предоставлены во временное пользование из многочисленных итальянских и зарубежных музеев, в том числе Уффици во Флоренции, Британского музея, галереи Тейт Модерн и других, включая музеи США, Мексики и Бразилии.

Это картины, скульптуры, рисунки, мебель, керамика, изделия из стекла и металла, текстиль и ювелирные изделия.

Это новое художественное движение зародилось в конце 1840-х годов. В то время революции охватили всю Европу, и стиль "Братства прерафаэлитов" отражал происходившие общественно-политические перемены. Эксперты говорят, что это был не реакционный возврат к стилям прошлого, а современный, дальновидный проект, способный вдохнуть новую жизнь в итальянские традиции.

"Братья-прерафаэлиты были семью молодыми людьми, всем около 20 лет, жившими в Лондоне в конце 1840-х годов. Они устали от посредственных сюжетов в произведениях искусства, которые выставлялись в Королевской академии, где некоторые из них учились, и они сказали: этого достаточно, мы хотим чего-то гораздо более захватывающего. Мы хотим, чтобы искусство было более аутентичным и страстным, более четко прорисованным и более ярким. Мы хотим, чтобы искусство больше волновало людей с точки зрения его эмоциональной силы", — объясняет куратор выставки Петер Триппи.

Посетители смогут полюбоваться работами Данте Габриэля Россетти, Эдварда Бёрн-Джонса, Форда Мэдокса Брауна, Уильяма Морриса, а также произведений итальянских живописцев Микеланджело, Боттичелли, Беллини, Синьорелли, Беато Анджелико и многих других.

"Впервые произведения британских художников-прерафаэлитов были объединены с произведениями итальянского Возрождения, вдохновившими их создавать свои произведения искусства в таких больших количествах. Теперь у нас есть возможность объединить эти великие произведения итальянского искусства эпохи Возрождения с произведениями британского искусства, которые переосмыслили их в XIX веке", — говорит Элизабет Преттеджон, куратор выставки.

Очарованные искусством, созданным до Рафаэля, они разработали характерный и мгновенно узнаваемый стиль: огненноволосые женщины, яркие цвета и нетронутая природа, нарисованная в мельчайших подробностях.

Поначалу движение подверглось критике, но в 1951 году теоретик искусства Джон Рёскин провозгласил его успех, написав две элегии и эссе под названием "Прерафаэлитизм".

Большую роль в их творчестве играли социально-патриотическая тематика, но особенно они поражали идеалом женской красоты. В обликах библейских и шекспировских героинь женщины прерафаэлитов представляют собой сложные, полные противоречий фигуры.

На выставке представлен также ряд работ итальянских художников поколения прерафаэлитов, которые заново открыли эстетическую ценность собственного художественного наследия.





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