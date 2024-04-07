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Сьогодні, 22:00

Слово ігуменії Серафими в день Благовіщення Пресвятої Богородиці

Категорія: Новини / Слово пастиря


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[media=https://www.youtube.com/watch?v=nXC_ZBceotY]




Ключове слово: mediahttpswwwyoutubecomwatchvnXC_ZBceotY


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