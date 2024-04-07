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Сьогодні, 22:00
Слово ігуменії Серафими в день Благовіщення Пресвятої Богородиці
Категорія:
Новини
/
Слово пастиря
Автор:
Одесская епархия.
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