В НАТО рассматривают сценарий, при котором Украина становится частью альянса, уступив Российский Федерации оккупированные территории. Как передает Фокус, об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Сообщается, что на последнем саммите НАТО в Брюсселе вариант приема Украины в обмен на ее территориальные уступки официально не обсуждался, однако, по данным издания, эта тема поднимается "во всех неформальных разговорах".

Журналисты пишут, что подобный "обмен" расценивается рядом экспертов, как один из возможных вариантов прекращения войны.

Кроме того, в издании отмечают, что в ЕС и в Белом доме опасаются, что президентом США снова может стать Дональд Трамп, который неоднократно обещал в случае прихода к власти быстро завершить войну в Украине.

"По сути, план заключается в том, чтобы оставить оккупированные территории Кремлю. Крым и еще четыре региона, захваченные за последние два года. А затем укрепить границы. Принудив оставшуюся часть Украины вступить в НАТО", — считают журналисты.

В статье также сказано, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбернг заявил о необходимости сделать военную поддержку постоянной, а не привязанной к переменчивой политике, именно с учетом этого.

По словам журналистов, это нужно, в том числе для того, чтобы в случае рализации упомянутого сценария Украина сохранила как можно большую часть своих территорий.

Напомним, 4 апреля Йенс Столтенберг заявил, что партнеры по НАТО могут обеспечить Украину более существенной помощью для освобождения захваченных территорий. Он отметил, что установление долгосрочного мира в Украине предусматривает обеспечение мощных вооруженных сил страны.

Кроме того, генсек НАТО сказал, что между приглашением Украины к членству в ЕС и Североатлантический Альянс есть разница, так как для вступления в оборонный союз нужны гарантии того, что война не начнется снова.