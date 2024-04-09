Администрация Джо Байдена будет добиваться от Китая изменения промышленной политики, которая представляет угрозу для американских рабочих мест.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен после завершения четырехдневных переговоров с китайскими официальными лицами, передает «Голос Америки».

Она также заявила, что в Пекине у нее были «трудные разговоры» о национальной безопасности, в том числе об опасениях США, что китайские компании поддерживают Россию в ее войне в Украине.

Однако главной темой ее поездки была промышленная политика и избыточные, по мнению США и европейских стран, производственные мощности в Китае.

Богатые страны опасаются, что волна дешевого китайского экспорта негативно отразится на их собственных производствах.

В качестве примера областей, где государственные субсидии Китая способствовали стремительному расширению производства, Йеллен указала на производство электромобилей и аккумуляторов к ним, а также оборудования для солнечной энергетики. Администрация США пытается развивать эти сектора внутри страны.

«Китай просто слишком большой, чтобы остальной мир мог поглотить продукцию этих огромных мощностей. Действия, предпринимаемые КНР сегодня, могут изменить мировые цены, – сказала она. – А когда мировой рынок наводняется искусственно удешевленной китайской продукцией, жизнеспособность американских и других иностранных компаний оказывается под вопросом».

Она сказала, что на следующей неделе США примут у себя китайских коллег, которые приедут для участия в четвертом заседании рабочих групп по экономике и финансам, и там «эти вопросы будут подробно обсуждаться».

«На этих переговорах мы намерены подчеркнуть необходимость изменения политики Китая», – заявила Йеллен на пресс-конференции.

По словам министра финансов США, более десяти лет назад поток «китайской стали по ценам ниже себестоимости… привел в упадок промышленность по всему миру и в США».

«Я четко дала понять, что мы с президентом Байденом больше не будем мириться с такой реальностью».

Говоря о войне в Украине, Йеллен предупредила, что любые банки, которые содействуют продажам России товаров военного или двойного назначения, могут попасть под американские санкции.

«Я подчеркнула, что компании, в том числе из КНР, не должны оказывать материальную поддержку российской войне и что они столкнутся с серьезными последствиями, если пойдут на это», – сказала она.

Комментируя предупреждения Йеллен, представитель МИД КНР Мао Нин заявила что США «не должны очернять или атаковать нормальные межгосударственные отношения Китая и России и не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских предприятий».