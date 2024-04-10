Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Дата: Сьогодні, 08:12
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Сьогодні, 08:12
Благовіщення Пресвятої Богородиці у Свято-Успенському кафедральному соборі
Категорія:
Новини
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Таїнство віри
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