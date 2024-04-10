На фоне массированных атак страны-агрессора РФ по украинской энергоструктуре “Укрэнерго” предлагает предприятиям рассмотреть возможность собственного производства электроэнергии для увеличения энергетической независимости.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Интерфакс-Украина .

По его словам, сейчас вопрос не в импорте и отсутствии электроэнергии в системе в целом, а в ограничении питания энергоузла в результате российских атак, из-за чего для промышленных потребителей на Криворожье применяются ограничения.

"Поэтому импорт именно в этой ситуации не сильно спасет промышленных потребителей, но их спасет внутренняя генерация, которое в этом узле, в этом районе существует", - пояснил Кудрицкий.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы предлагали бы таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того, чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

Он отметил, что "Укрэнерго" поддерживает строительство предприятиями собственной генерации, но это должны быть технологии, которые покрывают весь их график потребления, это не могут быть просто солнечные панели.

"Если это будет солнечная станция, она должна быть с аккумулятором, а если это какая-нибудь газовая, например, газотурбина или газопоршневая станция - прекрасно", - подчеркнул Кудрицкий, отметив, что предприятия смогут еще и заработать на дополнительной генерации.

В Украине предлагают строить сотни маленьких электростанций

Напомним, в связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины существует необходимость создания новой составляющей энергосистемы. Это предполагает разработку сети малых генерирующих станций, которые будут тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.

Как заявил председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус, в рамках этой работы уже устанавливается много солнечных электростанций и большое количество газовых электростанций.

Украине нужны сотни маленьких электростанций, которые РФ не могла бы поразить из-за их рассредоточенности. Это позволит обеспечить устойчивость энергосистемы, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Сосредоточение генерации на нескольких площадках – это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный устоявшийся путь к обезопасению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей", – подчеркнул он.

По его словам, необходимо построить сотни маленьких электростанций, атаки на которые не будут иметь серьезных последствий для энергосистемы в целом.

"На сегодняшний день в Украине уже строятся солнечные и ветровые электростанции - без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций. Дополнительно к ним нам также нужны технологии для балансировки", - отметил Кудрицкий.

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