Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают евродепутаты, присутствующие на заседании.
Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил снять утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.
Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии, что у европейских стран есть сотня систем Patriot, когда Украине нужно семь.
Его предложение встретили бурными аплодисментами.
Решение называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против были 62.
"Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", – написал евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля призвал партнерские страны ускорить усилия по усилению украинской ПВО.
Он заявил, что часть ударных дронов и ракет удалось сбить, но некоторые все же попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областей.
Напомним, в среду глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.
Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.