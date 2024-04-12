В Украине растет заболеваемость коклюшем. За первые два месяца этого года зафиксировано 515 случаев заболевания, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев, передает УНИАН.

Как отметили в Министерстве здравоохранения (Минздраве), 95,9% всех заболевших - дети, 4,1% - взрослые. Большинство заболевших среди детей дошкольного и раннего школьного возраста.

"Причина роста заболеваемости - большое количество непривитых детей", - отметили в Минздраве.

Чем опасен коклюш

Коклюш очень заразен, он легко передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Наиболее опасной болезнь является для младенцев, у которых может вызвать апноэ - временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений и смерти.

Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь является изнурительной и сильно ослабляет организм.

Какие симптомы коклюша

Болезнь начинается как ОРВИ. Через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель вплоть до покраснения лица, слезотечения, кашель имеет характерный свист. Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ.

У младенцев кашель может не проявляться - но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, о чем может свидетельствовать посинение лица.

Выздоровление начинается через 4-8 недель, больной начинает реже кашлять, приступы кашля становятся слабее. Иногда период выздоровления может длиться от 2 до 6 месяцев.

"При первых признаках сильного кашля у младенцев и симптомов апноэ - немедленно обратитесь к врачу", - призвали в Минздраве.

Как предотвратить коклюш

Все дети должны получить 4 прививки - в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если по какой-то причине прививка не сделана, то сделайте ее как можно быстрее.

Также, от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве. Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины.

"Защитите своих детей от тяжелой болезни и осложнений - делайте все прививки по календарю", - призвали в Минздраве.