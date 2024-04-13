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Учора, 20:00

У зоопарку прокинулися бурі ведмеді (відео)

Категорія: Новини / Видео

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В Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи. Два медведя, Поляна и Бумер, проснулись и вышли в летний вольер.
Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.

Чтобы первая прогулка косолапых была более интересной, работники зоопарка разложили фрукты, зелень и игрушки по вольеру.

Напомним, ранее мы сообщали, что в семье зеленых обезьян, которые обитают в Одесском зоопарке, родился детеныш. За обезьянкой и ее родственниками уже можно наблюдать.




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