В Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи. Два медведя, Поляна и Бумер, проснулись и вышли в летний вольер.

Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.

Чтобы первая прогулка косолапых была более интересной, работники зоопарка разложили фрукты, зелень и игрушки по вольеру.

Напомним, ранее мы сообщали, что в семье зеленых обезьян, которые обитают в Одесском зоопарке, родился детеныш. За обезьянкой и ее родственниками уже можно наблюдать.