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В Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи. Два медведя, Поляна и Бумер, проснулись и вышли в летний вольер.
Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.
Чтобы первая прогулка косолапых была более интересной, работники зоопарка разложили фрукты, зелень и игрушки по вольеру.
Напомним, ранее мы сообщали, что в семье зеленых обезьян, которые обитают в Одесском зоопарке, родился детеныш. За обезьянкой и ее родственниками уже можно наблюдать.