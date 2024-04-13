Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Черновцы встретился со студентами местных вузов и обсудил с ними послевоенное восстановление страны, которое, по предварительным расчетам, обойдется в 700 млрд долларов.

“Мы с вами не знаем реальных сумм, потому что мы не закончили войну. Когда она закончится, будет проанализировано все. В принципе, партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все. Что суммы такие, скажем так, понятные, и они доступны. Будем верить и надеяться на порядочность партнеров — то, что они говорят, что они это акцептируют, а не просто говорят”, — сказал он.

Зеленский также выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Украина станет членом ЕС и НАТО. “НАТО — это для нас внешняя защита и, безусловно, лучшие гарантии безопасности. Но также я убежден в том, что мы усилим и нашу внутреннюю защиту. Мы укрепим нашу безопасность на границах, в городах, в общинах. В будущем будет совсем другой подход и к безопасности, и к строительству”, — добавил он.





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