Уже несколько лет в Одессе проводится биостерилизация и вакцинация бездомных животных за бюджетные средства. Сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Это позволило гуманным способом значительно уменьшить популяцию собак и не допустить эпидемий в городе. Позже в Программу было включено и бездомных котов и кошек.

В течение прошлого года была стерилизована и вакцинирована 791 кошка и кот и 1 351 беспризорная собака, которые в дальнейшем возвращены в ареал пребывания. В мэрии отметили, что программа работает и в 2024 году. По состоянию на 10 апреля уже биостерилизованы и вакцинированы 59 животных.

Адреса клиник:

Клиника «Зоология», ул. Евгения Чикаленко (Ак.Вильямса), 73/1 тел. +380959259169 График работы со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

ООО «ТИНА 2008», Софиевская, 32 тел. 048 7036914 ул. Партизанская, 8 тел. 048 7032887 График работы клиник без выходных с 09:30 до 17:00.

Для получения бесплатной услуги необходимо в первое число месяца около 10 утра по указанным телефонам клиник записаться на прием. Принести в определенную дату и время беспризорное животное вместе с фото в среде его обитания (на любом удобном носителе).

На следующий день в определенное время забрать бездомных животных и отпустить в среду обитания.





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