Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование после того, как США и союзники взялись защищать Израиль от массированной атаки Ирана, подчеркнув пределы поддержки Киева Западом. Более двух лет украинские города находятся под обстрелом российских ракет и однотипных беспилотников со взрывчаткой, которые использовались во время нападения Тегерана на Израиль. Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal, передает Фокус.

США вместе с коалицией западных и арабских партнеров уничтожили почти все 170 беспилотников, около 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет, которые выпустил Иран, прежде чем те даже достигли воздушного пространства Израиля. Украинцы, напротив, месяцами умоляют о большей защите от российских атак, которые усилились, в то время как жизненно важная помощь со стороны США остается в тупике в Конгрессе, напоминает издание.

"Теперь весь мир убедился в действиях союзников Израиля в небе и соседних стран, насколько эффективным может быть единство в защите от террора. Террор должен проиграть везде и полностью — не где-то больше, а где-то меньше", — сказал украинский президент.

Издание отмечает, что украинские чиновники воздерживаются от прямой публичной критики политики США, опасаясь, чтобы их не посчитали неблагодарными за поддержку Вашингтона. Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что "ничто, кроме американской робости, не объясняет, почему мы (США, — ред.) не делаем этого для Украины". Он отметил, что силы США, Великобритании и Франции, которые защищали Израиль, перехватывали иранские ракеты и беспилотники, но избегали любого столкновения с иранскими силами, которое могло бы привести к прямому военному конфликту.

В то же время чиновники в администрации Байдена заявили, что их подход к Украине и России является адекватным, учитывая риск эскалации. The Wall Street Journal напоминает, что в первые дни полномасштабного вторжения США и их союзники в Организации Североатлантического договора (НАТО) сопротивлялись украинским призывам создать бесполетную зону. Причиной такого решения были материально-технические проблемы и риск прямого конфликта с российскими военными. С тех пор опасения эскалации также удерживали Вашингтон и союзников от поставок Киеву другого оружия.

Авторы статьи пишут, что недавние задержки помощи со стороны США подбодрили Россию, которая отбирает территорию у немногочисленных и истощенных украинских войск на востоке страны. А США в то время критикуют Украину за использование беспилотников дальнего радиуса действия собственной разработки для нанесения ударов по целям в глубине российской территории.

"Вместо того, чтобы помочь Украине создать такую сеть противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, Запад предоставил Киеву целый комплекс оборудования, которое притупило атаки России в течение многих месяцев. Но запасы противовоздушной обороны страны истощаются из-за усиления кампании российских ударов по электростанциям и другой гражданской инфраструктуре", — отмечает The Wall Street Journal.

Директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик говорит, что "люди начинают ненавидеть США, которые были решающим фактором для Украины в первые два года войны, но сейчас, конечно, наблюдается огромное замедление".

В то время как Украина и Израиль подвергались воздушным атакам своих врагов, две страны имеют принципиально разные отношения по безопасности с США.

Отношения США и Израиля

The Wall Street Journal отмечает, что не так много стран имеют более тесные оборонные связи с США, чем Израиль. Оба государства владеют секретными разведданными и активно сотрудничают в вопросах региональной политики. Несмотря на частые споры и широкое разочарование в Вашингтоне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который часто игнорирует запросы и давление со стороны Белого дома, Израиль является одним из ближайших союзников США.

Вашингтон не имеет оборонного договора с Израилем, который бы обязывал оказывать помощь, но Израиль на протяжении десятилетий наслаждался особыми отношениями с США как с ближайшим партнером Америки на Ближнем Востоке. Израиль является одним из крупнейших совокупных получателей внешней помощи США со времен Второй мировой войны.

В соответствии с 10-летним соглашением, заключенным в 2019 году, Вашингтон должен предоставить Израилю 38 миллиардов долларов военной помощи до 2028 года. Обе стороны тесно сотрудничают в разработке передовых военных систем, включая систему противовоздушной обороны "Железный купол", которую Израиль использовал для блокады иранского нападения.

После полномасштабного вторжения России в Украину более чем некоторые сторонники Киева предложили модель западных оборонительных отношений вроде Израиля, но эта концепция так и не имела успеха. Американское издание объясняет: это произошло отчасти потому, что эта идея предполагала "определенную преданность, которую не великое западное государство еще не показало".

Политика администрации Байдена в отношении Украины в течение последних двух лет формировалась из-за опасений, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного или другого оружия массового уничтожения, если США или другие члены НАТО предоставят Киеву средства для нанесения серьезного ущерба российским силам.

Иран развил свою ядерную программу так, чтобы он мог произвести достаточно ядерного топлива для бомбы за несколько дней, но официальные лица США говорят, что Тегеран не активно работает над созданием ядерного оружия. Россия, наоборот, имеет самый большой в мире запас ядерного оружия.

"Байден был напуган постоянными ядерными угрозами Путина. Мы ведем себя так, будто мы не ядерная сверхдержава", — сказал Хербст.

Западное оружие для Украины

Из-за беспокойства относительно ответа России США, Германия и некоторые другие члены НАТО потратить недели или месяцы, решая, предоставить ли летальные системы, такие как американские мобильные ракетные установки Himars, ракеты ATACMS и истребители F-16 Украине. Администрация Байдена в конце концов согласилась на все, но критики говорят, что промедление с принятием решений снизило их эффективность, дав России время на подготовку. И еще есть некоторые системы, которые Украина хочет, но не получила, например, немецкие крылатые ракеты воздушного базирования Taurus.

Кроме того, издание напоминает, что Украине нужны дополнительные батареи Patriot. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил на прошлой неделе, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил семь батарей Patriot. Боррель сказал, что на Западе есть около 100 Patriot , впрочем даже 7 найти трудно. Недавно Зеленский заявил, что Украине понадобится 25 систем ПВО Patriot, чтобы полностью защитить себя от атак России. Каждая система потребует десятков ракет-перехватчиков.

В конце материала американское издание приводит слова харьковчанина Сергея Зайцева, который говорит, что украинцы "благодарны за все, что предоставили США", но в то же время "немного грустно, потому что если бы помощь нам оказали вовремя, ситуация на фронте была бы совсем другой и мы бы смогли спасти гораздо больше жизней".