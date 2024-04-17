С 20 апреля в Одессе откроют для посещения Стамбульский и Греческий парки, а также Потемкинскую лестницу. Об этом сообщают в Одесском горсовете.

Коммунальщики провели санитарную уборку территорий, подрезку деревьев, высадку цветов и зеленых насаждений. Отремонтированная парковая мебель, проверена работа система наружного освещения, фонтанов, а также подготовлены детские площадки.

Городской голова Геннадий Труханов отметил, что:

В прошлом году был открыт для посещения Приморский бульвар - любимое место прогулок одесситов и гостей нашего города. Сегодня имеем согласование от военной администрации и готовим к открытию Стамбульский и Греческий парки. Это стало возможным благодаря нашим военным - мужественным и храбрым стражам нашего города. Также хочу отдельно сказать слова благодарности странам, которые сначала приложили усилия, чтобы эти парки появились в Одессе, а сегодня оказывают всестороннюю помощь, чтобы защитить наш город от врага.

Также с с этой субботы будет открыта Потемкинская лестница.

А вот улица Приморская останется открыта исключительно для транспорта. Пешеходное движение – запрещено.





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