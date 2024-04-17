Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году ожидается незначительная девальвация.

Согласно данным, указанным в отчете World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар.

Среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2024 год - 41,0 грн/долл.;

2025 год - 45,8 грн/долл.;

2026 год - 48,6 грн/долл.;

2027 год - 50,4 грн/долл.;

2028 год - 52,1 грн/долл.;

2029 год - 54,1 грн/долл.

Следует отметить, что прогнозы МВФ в последнее время не совпадали с реальным курсом в Украине.

Экономика Украины - прогноз МВФ

12 декабря 2023 года стало известно, что несмотря на войну России в Украине, макроэкономические показатели оказались сильнее, чем ожидалось, что способствовало пересмотру прогнозов Фонда в сторону роста.

По прогнозу МВФ, ВВП Украины в этом году вырастет на 4,5%, в следующем же году рост составит от 3% до 4%. Инфляцию фонд прогнозирует на уровне 6% в 2023 году, в 2024 году же она ускорится до 9,5%. Кроме того, в фонде ожидают сокращения безработицы в Украине: если в 2023 году прогнозируется уровень безработицы в 19,1%, тогда как в следующем году - 13,9%.