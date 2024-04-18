В мессенджер WhatsApp добавили фильтры чатов для более быстрого и удобного поиска определённых сообщений. Всего их три:

«Все» : он помогает искать нужные сообщения среди всех переписок.

: он помогает искать нужные сообщения среди всех переписок. «Непрочитанное» : показывает переписки с пропущенными сообщениями, которые, возможно, ждут вашего ответа. Он учитывает даже те сообщения, которые вы видели, но отметили как непрочитанные.

: показывает переписки с пропущенными сообщениями, которые, возможно, ждут вашего ответа. Он учитывает даже те сообщения, которые вы видели, но отметили как непрочитанные. «Группы»: осуществляет поиск сообщений по чатам, выводя их в отдельный раздел. В эту категорию также включены подгруппы сообществ.

В будущем разработчики хотят усовершенствовать функцию. Правда, о каких улучшениях идёт речь, они не рассказали. Фильтры только начали внедряться, поэтому пока они есть не у всех пользователей. Общедоступными они станут в ближайшие недели.

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