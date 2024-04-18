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Сьогодні, 14:00

У WhatsApp з'явилися фільтри чатів для швидкого пошуку повідомлень

Категорія: Новини / Корисні поради

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В мессенджер WhatsApp добавили фильтры чатов для более быстрого и удобного поиска определённых сообщений. Всего их три:

  • «Все»: он помогает искать нужные сообщения среди всех переписок.
  • «Непрочитанное»: показывает переписки с пропущенными сообщениями, которые, возможно, ждут вашего ответа. Он учитывает даже те сообщения, которые вы видели, но отметили как непрочитанные.
  • «Группы»: осуществляет поиск сообщений по чатам, выводя их в отдельный раздел. В эту категорию также включены подгруппы сообществ.

 В будущем разработчики хотят усовершенствовать функцию. Правда, о каких улучшениях идёт речь, они не рассказали. Фильтры только начали внедряться, поэтому пока они есть не у всех пользователей. Общедоступными они станут в ближайшие недели.

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