У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
В мессенджер WhatsApp добавили фильтры чатов для более быстрого и удобного поиска определённых сообщений. Всего их три:
- «Все»: он помогает искать нужные сообщения среди всех переписок.
- «Непрочитанное»: показывает переписки с пропущенными сообщениями, которые, возможно, ждут вашего ответа. Он учитывает даже те сообщения, которые вы видели, но отметили как непрочитанные.
- «Группы»: осуществляет поиск сообщений по чатам, выводя их в отдельный раздел. В эту категорию также включены подгруппы сообществ.
В будущем разработчики хотят усовершенствовать функцию. Правда, о каких улучшениях идёт речь, они не рассказали. Фильтры только начали внедряться, поэтому пока они есть не у всех пользователей. Общедоступными они станут в ближайшие недели.