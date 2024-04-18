1:23 - Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский принял участие в заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое состоялось 10-го апреля в резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании. Заседание возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Священный Синод избрал новых епископов. Так, архимандрит Алипий (Цушко), наместник Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря, избран епископом Тарутинским, викарием Одесской епархии.

2:27 - 7-го апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Одессы, освященном в честь Успения Божией Матери.

5:32 - В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7-го апреля, на 96-м году жизни перестало биться сердце протоиерея Григория Герасименюка, который 65 лет своей земной жизни (из них 62 настоятелем) отдал служению в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Одессы. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 9-го апреля здесь, в Рождество-Богородичном храме на Слободке, состоялось заупокойное богослужение. Литургию Преждеосвященных Даров совершил архиепископ Арцизский Виктор. После литургии чин отпевания возглавил викарий Киевской митрополии архиепископ Фастовский Дамиан. У нас остались архивные кадры, когда батюшку с его 88-м днем рождения пришли поздравить многочисленные прихожане.

9:23 - В официальных торжествах по случаю 80-летия освобождения Одессы принял участие викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор. Владыка Виктор возложил цветы к памятной стеле «Крылья Победы» на площади Десятого апреля.

10:13 - Студенты Одесской духовной семинарии вместе с ректором протоиереем Димитрием Яковенко посетили мемориальный комплекс «Одесские катакомбы».

11:07 - «Сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12, 1). Это явный образ покаяния, изменения сердечного, которое совершается в истинно верующих, когда они искренно берут на себя крест свой и последуют Христу. Оставляют они отца своего - самость, распиная ее самоотвержением; оставляют род свой - свои личные греховные склонности, страсти и привычки, распявши их решимостью неуклонно во всем следовать страстеубийственным заповедям Господним; оставляют землю свою, всю область греховную, мир, со всеми его требованиями, распиная его решимостью быть для него чуждым, хотя бы для этого необходимо было потерпеть не только потери в имуществе и социальном статусе, но и самую смерть. И следуют в ту землю, которую указал Сам Бог. Эта земля - есть добрая земля, земля спасения - это Сам Господь наш Иисус Христос, который стал исполнением Божьего обещания - нашим наследием, спасением, нашей праведностью и нашим наслаждением в Божественной Жизни.