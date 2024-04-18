Стивен Спилберг вместе со сценаристом "Парка Юрского периода" снимет новый фильм об НЛО, пости 50 лет спустя после культовых "Близких контактов третьей степени". Как передает Фокус, об этом пишет Daily Mail.

Стивен Спилберг готов вернуться к научной фантастике после своего успеха в режиссуре классических фильмов, таких как "Близкие контакты третьей степени", "Инопланетянин" и "Война миров".

Оскароносный режиссер снимает "фильм об НЛО, основанный на его собственной идее".

Сообщается, что он снова объединится со сценаристом Дэвидом Кеппом, известным по сотрудничеству над "Парком Юрского периода" 1993 года .

Хотя название предстоящего фильма еще не подтверждено, а подробности остаются неизвестными, воссоединение сценариста и режиссера, ответственного за один из величайших блокбастеров кино, несомненно, является захватывающей перспективой.

Примечательно, что Кепп работает над предстоящей частью франшизы "Мир Юрского периода", выход которой запланирован на следующий год.

Недавно Спилберг отодвинул свое внимание от саги о динозаврах, позволив другим режиссерам возглавить последнюю трилогию "Мир Юрского периода".

Вместо этого ветеран-режиссер углубился в картину "Фабельманы", личный проект, основанный на его собственной юности.

Этот знаменитый фильм, посвященный мечте молодого человека о кинопроизводстве, получил похвалы и номинации во время прошлогоднего сезона наград.

Кроме того, Спилберг снял ремейк "Вестсайдской истории" с Рэйчел Зеглер и Энселом Элгортом в главных ролях.

Режиссер не занимался темой НЛО со времен фильма "Близкие контакты третьей степени" 1977 года, который закрепил за ним статус в поп-культуре как одна из самых влиятельных историй об инопланетянах.

Ричард Дрейфус сыграл Роя Нири, обычного рабочего из Индианы, чья жизнь резко изменилась после встречи с НЛО. Фильм имел колоссальный успех как в прокате, так и среди критиков.

Фильм получил девять номинаций на премию "Оскар", получил награду за лучшую операторскую работу и за особые достижения в монтаже звуковых эффектов. Далее Спилберг снял трогательную картину "Инопланетянин", который почти десять лет удерживал титул самого кассового фильма всех времен. Затем в 2005 году вышла "Война миров" с Томом Крузом.