По результатам января-марта 2024 года от приватизации в госбюджет уже поступило более 650 млн грн. Об этом сообщил в Telegram глава Фонда госимущества Виталий Коваль по итогам совещания с региональными отделениями ФГИУ.

По его словам, самыми дорогими объектами стали Одесский ТИК и Киевское протезно-ортопедическое предприятие.

В то же время с аренды за первый квартал бюджет уже получил более 208 млн грн. “Площадь нового арендованного имущества составила 196 тыс кв м. Здесь по количеству квадратных метров передовиками являются региональные отделения во Львовской, Закарпатской и Волынской и Полтавской и Сумской областях”, — написал Коваль.

Также на совещании обсудили запуск нового проекта ФГИУ — “Земельный банк”. “После инвентаризации всех государственных земель мы определили первый пул, который будем выставлять на аукционы. Речь идет об аренде около 110 тыс га”, — добавил глава ФГИУ.

Источник