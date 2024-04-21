В выходной день, 21 апреля 2024 года с 07:00 до 12:00 будут внесены изменения временного характера в схемы движения городских маршрутов общего пользования.

Троллейбусного маршрута № 7:

в направлении движения до ул. Новосельского - от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Архитекторской - от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.



Троллейбусного маршрута № 9:

в направлении движения к ул. Ришельевской - от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Инглези - от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 115:

по направлению движения к Аркадии - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля;

в направлении движения к пос. Цукрово - от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5 ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 146:

в направлении движения к ул. Давида Ойстраха - от 5 ст. В. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. В. Фонтана и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 185:

в направлении движения к Соборной пл. - от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к 411-й батарее - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 198:

в направлении движения к Аркадии - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) - от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5 ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 242:

по направлению движения к ул. Паустовского - от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

по направлению движения к ООМУ (Больница водников) - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.



Об изменениях сообщили в Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.





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