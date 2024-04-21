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Сьогодні, 18:00

В Одесі американські художники намалювали мурал

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Одессу посетили художники стрит-арта из Лос-Анджелеса. Они приехали в Украину по собственной инициативе. Цель их путешествия - создать стенописи в городах, истерзанных врагом, и документальный фильм об Украине в знак поддержки и уважения к нашему народу.

За два дня художники Джонни Эшбоу и Тристан Джордж создали артобъекты на трех локациях в прибрежной зоне Одессы: в Аркадии и на спуске, где пересекается Французский бульвар с Трассой здоровья. Тема стенописей «Украинская женщина».

 Американские художники реализуют свой благотворительный проект Устойчивые цвета» с 2023 года. За этот период они уже нарисовали в Украине 14 муралов в таких городах как Ирпень, Буча, Дмитровка, Харьков, Изюм, Бородянка, Краматорск и Дружковка.

 

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