Российские войска дошли до населенного пункта Очеретино Покровского района Донецкой области. Кроме помощи и оружия, Украине необходима экстренная мобилизация.
Об этом заявил военный аналитик BILD Юлиан Рьопке в социальной сети X, передает УНИАН. По его словам, необходимо срочно усилить истощенные боями подразделения на фронте.
Мобилизация в Украине
Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования. 17 апреля 2024 года он был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", то есть, вступает в силу закон 18 мая 2024 года.
В нем говорится о новых подходах к мобилизации, в частности учет всех военнообязанных и отмена срочной службы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение двух месяцев должны обновить свои данные в ТЦК, через ЦПАУ или электронные кабинеты призывников. Мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет.