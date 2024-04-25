Российские войска дошли до населенного пункта Очеретино Покровского района Донецкой области. Кроме помощи и оружия, Украине необходима экстренная мобилизация.

Об этом заявил военный аналитик BILD Юлиан Рьопке в социальной сети X, передает УНИАН. По его словам, необходимо срочно усилить истощенные боями подразделения на фронте.

"Все американские деньги, вся поддержка Запада, все немецкое оружие не помогут, если Украина не мобилизует еще 250 000 солдат по крайней мере для усиления слишком малого укомплектованного фронта. Российские войска дошли до Очеретино", - заявил Рёпке.

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования. 17 апреля 2024 года он был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", то есть, вступает в силу закон 18 мая 2024 года.

В нем говорится о новых подходах к мобилизации, в частности учет всех военнообязанных и отмена срочной службы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение двух месяцев должны обновить свои данные в ТЦК, через ЦПАУ или электронные кабинеты призывников. Мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет.