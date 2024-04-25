Исцеление кишечника необходимо для поддержания общего здоровья, поскольку он играет важную роль во всем: от пищеварения и усвоения пищи до функции иммунной системы и контроля настроения. Здоровый кишечный микробиом необходим для достижения этого равновесия, поэтому включение определенных продуктов в ваш рацион может значительно улучшить здоровье кишечника. Как передает Фокус, об этом пишет OnlyMyHealth.

Ферментированные продукты

По данным журнала Питательные вещества, ферментированные продукты являются частью рациона человека уже около 10 000 лет, и сейчас их разнообразие является значительным. Ферментированные продукты отлично подходят для здоровья кишечника, поскольку содержат пробиотики, полезные бактерии, помогающие заселить кишечник полезными для здоровья микробами. Поэтому добавьте в свой рацион:

Йогурт

Кефир

Квашеная капуста и кимчи

Чайный гриб, ферментированный чай

Мисо и темпе — ферментированные соевые продукты.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка является любимой пищей кишечных бактерий. Соблюдение диеты, богатой разнообразными источниками клетчатки, может помочь увеличить количество полезных бактерий в кишечнике. К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся:

Бобовые (фасоль, чечевица, горох)

Цельнозерновые продукты (овес, киноа, цельнозерновая пшеница)

Овощи (брокколи, брюссельская капуста, морковь)

Фрукты (бананы, яблоки, ягоды)

Пребиотические продукты

Пребиотики — это виды пищевых волокон, которые питают полезные бактерии в кишечнике. Это помогает кишечным бактериям производить питательные вещества для клеток толстой кишки, что способствует здоровью пищеварительной системе. К продуктам, богатым пребиотиками, относятся:

Чеснок и лук

Спаржа

Бананы

Корень цикория

Костный бульон

Костный бульон богат коллагеном и аминокислотами, такими как глютамин, которые помогают восстанавливать кишечные барьеры и поддерживать целостность слизистой оболочки кишечника. Употребление костного бульона может быть полезно для людей с синдромом дырявого кишечника и другими воспалительными заболеваниями кишечника.

Продукты, богатые полифенолами

Полифенолы — растительные соединения, которые приносят различную пользу для здоровья, включая уменьшение воспаления, снижение артериального давления и улучшение здоровья кишечника. К продуктам с высоким содержанием полифенолов относятся:

Черника и ежевика

Темный шоколад и какао

Зеленый чай

Миндаль и грецкие орехи

Оливковое масло

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата жирными кислотами омега-3, может помочь уменьшить воспаление, способствуя здоровью кишечника. Омега-3 имеют решающее значение для общего состояния здоровья, включая когнитивные функции и здоровье сердца.

Имбирь

Имбирь может помочь стимулировать выработку слюны, желчи и желудочных ферментов, способствующих пищеварению, облегчая прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт. Это также полезно для успокоения желудка и уменьшения тошноты.

Вода

Несмотря на то, что это не пища, поддержание гидратации имеет решающее значение для поддержания слизистой оболочки кишечника и баланса полезных бактерий в кишечнике. Старайтесь выпивать как минимум 8–10 стаканов воды в день или больше, если вы ведете активный образ жизни.