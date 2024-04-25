Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС). Как передает УНИАН, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что период действия продленного тарифа составляет: с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025 года включительно.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 млн семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", – подчеркнул глава группы Алексей Чернышов.

В компании уточнили, что обеспечивают газом 12,4 млн украинских домохозяйств. Все клиенты получают голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Стоит отметить, что 98% украинцев являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины".

Действие ранее утвержденных годовых тарифов заканчивается 30 апреля. Сейчас газ бытовым потребителям в Украине предлагают 12 поставщиков. У 7 компаний цена кубометра ниже 8 грн, а у 5 – выше, сообщала "ГазПравда".

Тарифы в Украине

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что по состоянию на начало апреля нет решения о повышении тарифов на электричество для бытовых потребителей.

Пенсионный фонд, который будет делиться информацией о военнообязанных, обнаружил 50 717 домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но не обращались за получением выплаты.