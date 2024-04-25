Предстоящая помощь Украине от стран-партнеров будет зависеть от того, насколько будут введены и будут действовать реформы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами в Киеве рассказал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
По его словам, сейчас Украина получает помощь на фоне вторжения России.
Однако, по его словам, для дальнейшей помощи Украина должна иметь прогресс во всех элементах реформ. Он отметил, что именно выполнение реформ является ключевой частью поддержки Украины, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, во всех членах G7.
"Условие заключается в видении большего прогресса в укреплении независимых следственных органов, укреплении институтов, разрешающих споры, будь то суды, налоговые и таможенные службы, чтобы все они могли выполнять свою работу объективно или вмешательство. И правительство обязано это сделать . Сегодня я встретился с парламентариями. Они обязаны продолжать эту программу.
Помощь США Украине
В конце прошлого года в Штатах заявили, что у них закончились деньги для поддержки Украины. В феврале этого года Сенат одобрил законопроект, включавший выделение средств в помощь Украине в размере 60 млрд долларов.
Однако тогда Палата представителей не смогла рассмотреть этот документ из-за отказа спикера Палаты Майка Джонсона выносить его на голосование.
Но уже 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Теперь этот вопрос должен рассмотреть американский Сенат во вторник, 23 апреля, а затем подписать президент США Джо Байден.
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