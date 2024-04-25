Оценочная стоимость картины — от 30 до 50 миллионов евро. «Портрет фройляйн Лизер», как заявляют в аукционном доме в Вене, десятилетиями находился в частной собственности в Австрии. Нынешние владельцы унаследовали картину от родственников около двух лет назад.
Размер картины — 140 на 80 сантиметров. Портрет относится к последнему творческом периоду Климта, который скончался в 1918 году.
Семья промышленников Лизер, заказавшая портрет, принадлежала к богатой прослойке жителей Вены. После аншлюса Австрии в 1938 году семья Лизер подверглась преследованиям из-за еврейского происхождения. Однако доказательств того, что картина Климта была конфискована в то время, пока что нет.
По всей видимости, Климт начал работу над картиной в мае 1917 года. Когда художник умер в феврале 1918 года в результате инсульта, работа оставалась частично незавершённой.
Впрочем, эксперты, которые провели специальное расследование, смогли окончательно установить, что это оригинальный портрет, выполненный Климтом.