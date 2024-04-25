Оценочная стоимость картины — от 30 до 50 миллионов евро. «Портрет фройляйн Лизер», как заявляют в аукционном доме в Вене, десятилетиями находился в частной собственности в Австрии. Нынешние владельцы унаследовали картину от родственников около двух лет назад.

«Картину никогда не прятали, ее просто не выставляли. Возможно, предыдущий владелец не знал, какой художник создал картину, поскольку она не подписана», — говорится в пресс-релизе аукционного дома.

Размер картины — 140 на 80 сантиметров. Портрет относится к последнему творческом периоду Климта, который скончался в 1918 году.

Семья промышленников Лизер, заказавшая портрет, принадлежала к богатой прослойке жителей Вены. После аншлюса Австрии в 1938 году семья Лизер подверглась преследованиям из-за еврейского происхождения. Однако доказательств того, что картина Климта была конфискована в то время, пока что нет.

По всей видимости, Климт начал работу над картиной в мае 1917 года. Когда художник умер в феврале 1918 года в результате инсульта, работа оставалась частично незавершённой.

«То, что эта картина не была подписана Климтом, показывает, что он сам не считал портрет законченным», — сообщается в описании работы.

Впрочем, эксперты, которые провели специальное расследование, смогли окончательно установить, что это оригинальный портрет, выполненный Климтом.

«Картина задокументирована в каталогах картин Густава Климта, но была известна экспертам только по чёрно-белой фотографии», — отмечают в аукционном доме.





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