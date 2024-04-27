1:19 - 20-го апреля 2024-го года, в субботу 5-ю Великого поста, праздник Похвалы Божией Матери, Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел принял участие в Божественной литургии, которую возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Перед началом литургии был совершен чин исповедания веры архимандрита Алипия (Цушко), избранного и нареченного епископом Тарутинским, викарием Одесской епархии. За Божественной литургией митрополит Онуфрий совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Алипия.

2:28 - Накануне митрополит Одесский и Измаильский Агафангел сослужил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему митрополиту Онуфрию за вечерним богослужением с чтением акафиста Пресвятой Богородице в Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании. Вечером того же дня Владыка Агафангел принял участие в чине наречения настоятеля Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря архимандрита Алипия (Цушко) во епископа Тарутинского. Возглавил чин наречения Блаженнейший митрополит Онуфрий.

4:49 - 21-го апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. Владыке митрополиту сослужили архиепископ Болградский Сергий и епископ Тарутинский Алипий, а также духовенство города.

7:11 - В старейшем высшем учебном заведении на юге нашей страны – в Одесской духовной семинарии – 24-го апреля состоялась предзащита бакалаврских работ студентов IV курса. Комиссия, в которую вошли преподаватели духовной школы, под руководством отца ректора протоиерея Димитрия Яковенко заслушала доклады воспитанников о выполненных начальных научных исследованиях.

8:02 - В Одессе прошла интеллектуальная викторина на тему «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» по трудам святителя Иннокентия Одесского. Организовали мероприятие Миссионерский и Молодежный отделы Одесской епархии. Вопросы викторины подготовил преподаватель Одесской духовной семинарии протоиерей Владимир Колесник. Первое место заняла команда храма иконы Божией Матери «Знамение Курско-Коренная», и ее ждет награда – паломническая поездка в Почаев.

9:21 - Господь грядет на вольные страдания в город Иерусалим, распинается за всех нас, претерпевает поношения, проклятия, заушения, оплевания, делает это добровольно для того, чтобы нам, часто непонимающим, часто неблагодарным, ропщущим Его чадам, даровать вечную жизнь, спасение и те бесконечные блага, о которых мы даже не подозреваем и помыслить не можем. Если мы, несмотря на все наши немощи и все лукавство человеческого сердца, все-таки изо всех сил постараемся пребывать с Богом, духовно ощущать Его присутствие, то тогда сила лукавства и слабость человеческая не одолеют наши души. Тогда Господь сможет дать нам помощь, на нашем жизненном пути укрепить нас в том, чтобы поступки наши и в обыденной жизни, и в жизни духовной были по воле Божией, были во благо нашей души и душ наших ближних.

10:18 - Вслед за Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица. Это последняя перед Пасхой и самая важная неделя всего года: Церковь обращает внимание каждого из нас на страдания Спасителя, на Его Голгофскую жертву, на пролитие «честнейшей Крови», смерть, погребение, сошествие во ад и славное Воскресение. Каждый православный христианин должен приложить все усилия к тому, чтобы побывать на службах Страстной недели.