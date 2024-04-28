



И сегодня патриарх Варфоломей продолжает реализовывать свои имперские амбиции, экспериментируя над простыми верующими Украины. Мы видим жесткого диктатора и руководителя в лице патриарха Варфоломея, который не отступен в своих, хоть и ошибочных, решениях и убеждениях, несмотря на трагичные последствия, к которым они привели. Находясь в Стамбуле «на птичьих правах», он очень лоялен и мягок готов пожертвовать всем святым ради того, чтобы под видом толерантности угодить тем, от кого он сильно зависим.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ! ΕΜΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

ПАТРІАРХ ВАРФОЛОМІЙ! МИ, ПРАВОСЛАВНІ УКРАЇНИ, НЕ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

PATRIK VARFOLOMEY! BIZ UKRAYNA ORTODOKSLARI SIZI BEKLEMIYORUZ!