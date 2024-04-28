Коваль на молотах и прессах ремонтного цеха Валерий Харет, на Чемпионате Украины по судомоделизму-2024 в напряженной борьбе среди лучших судомоделистов страны стал победителем в своем классе, завоевав золотую медаль. Об этом сообщает Одесский припортовый завод.

Всего в соревнованиях приняло участие около 150 моделей из 14 регионов Украины. Среди участников боролись победу как взрослые спортсмены, так и юниоры.

На Чемпионате в классе С-3 была представлена изготовленная руками Валерия модель французского фрегата «LA VENUS» образца 1782 года. Интересно, что материалы для построения таких серьезных сложных моделей собираются по крохам из многих источников.

Неоднократный призер Чемпионатов мира, Европы, Украины по судомодельному спорту Валерий Харет рассказывает:

Каждое соревнование – это новые испытания и опыт. Готовясь к Чемпионату Украины 2024 года, который состоялся в Виннице, была проведена кропотливая работа по детализации фрегата среди которых - изготовлен и установлен кормовой фонарь, штурвал, сделана обвязка пушек, изготовлена носовая фигура и т.д. Полагаю, что все запланированное получилось. Ведь, золото Чемпионата – наше!

Отметим, что эти соревнования проводились для отбора участников в состав национальной сборной команды для участия в Чемпионате Европы в 2024 году в Болгарии.





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