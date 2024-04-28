Пресс-служба Ватикана подтвердила, что папа римский Франциск примет участие в сессии саммита G7, посвященной искусственному интеллекту (ИИ).

Подтверждение участия понтифика в саммите, который пройдет с 13 по 15 июня в Борго Эгнация в регионе Апулия, последовало за заявлением, сделанным премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Это первый случай в истории, когда понтифик примет участие в работе G7», - сказала она. Мелони добавила, что Папа будет присутствовать на «разъяснительной сессии» для приглашенных участников предстоящей встречи Группы семи промышленно развитых стран. Саммит предусматривает участие США, Канады, Франции, Великобритании, Германии и Японии.

Решающий этический вклад в развитие системы ИИ

Джорджа Мелони поблагодарила папу Франциска за принятие приглашения, подчеркнув, что итальянское правительство намерено усилить вклад Святого Престола в проблему искусственного интеллекта. Она имела в виду, в частности, „Римский призыв к этике ИИ 2020 года“. Продвигаемый Папской академией жизни, новый процесс призван "привести к конкретному применению концепции алгоритмической этики, то есть придания этики алгоритмам“.«Я убеждена, - добавила премьер Италии, - что присутствие Папы внесет решающий вклад в определение нормативных, этических и культурных рамок для искусственного интеллекта. Потому что на этой почве, в настоящем и будущем этой технологии, вновь будут измерены наши возможности, возможности международного сообщества сделать то, о чем другой Папа, святой Иоанн Павел II, напомнил 2 октября 1979 года в своей знаменитой речи в ООН».